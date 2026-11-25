Дельфины с возрастом становятся более требовательными к компании / © pixabay.com

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Дельфины, как и люди, с годами могут становиться более требовательными к своему окружению. В молодости они чаще держатся в больших группах, а в более позднем возрасте круг их общения обычно сужается. В то же время исследователи заметили, что животные, которые с возрастом сохраняют или даже увеличивают общительность и становятся более предполагаемыми в выборе компании, имеют больше шансов прожить дольше.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале PLOS Biology.

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Как меняется круг общения дельфинов

Ученые проанализировали данные 40-летних наблюдений за индо-тихоокеанскими афалинами, обитающими в заливе Шарк-Бэй у побережья Австралии. В исследование вошли 457 дельфинов — 228 самцов и 229 самок. Всего ученые обработали почти 65 тысяч наблюдений, собранных в период с 1988 по 2025 год.

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Исследователи отслеживали, сколько других дельфинов обычно находились рядом с каждым животным, и как этот показатель изменялся в течение его жизни. Оказалось, что средний размер групп сначала увеличивался, достигал пика, а затем уменьшался. Такая закономерность была заметнее у самцов, которые в целом держались более крупными компаниями, чем самки.

Но это не значит, что все старшие дельфины обязательно становятся одиночками. Особи заметно отличались друг от друга: некоторые продолжали увеличивать круг общения даже в старшем возрасте. А те, у кого размер групп начинал сокращаться раньше, обычно раньше исчезали из наблюдений исследователей.

Почему товарищеские дельфины могут жить дольше

По мнению авторов работы, в молодом возрасте общение с большим количеством родственников помогает дельфинам получать важную информацию, учиться и осваивать окружающий мир. Впоследствии животные накапливают опыт, лучше ориентируются в привычных местах и имеют стратегии поиска пищи. Поэтому потребность постоянно взаимодействовать с большим количеством других особей может уменьшаться.

Вместо этого все важнее становятся устоявшиеся связи. Дельфины могут чаще выбирать знакомых партнеров, родственников или животных, с которыми их связывают продолжительные социальные отношения. Подобная избирательность с возрастом наблюдается и у людей, нередко предпочитающих небольший круг близких знакомых вместо широкого общения.

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Но есть еще одна любопытная закономерность. По мере взросления дельфины в целом становятся более предсказуемыми в своем социальном поведении: размер групп, в которых они держатся, меньше колеблется. Причем эта тенденция была более выразительно у животных, которые прожили дольше.

Особи, которые с возрастом оставались общительными или становились еще более общительными, в то же время демонстрировали большую предсказуемость и имели связь с более длительной продолжительностью жизни. Ученые предполагают, что это может свидетельствовать о развитии социальной компетентности — способности использовать опыт, выбирать соответствующее окружение и поддерживать полезные связи.

Впрочем, исследование выявило именно связь между социальным поведением и долголетием, но не доказало, что общительность непосредственно продлевает жизнь. На сокращение групп в старшем возрасте могут влиять также ухудшение физического состояния, утрата старых партнеров и естественная смертность других дельфинов.

Социальные связи животных — последние животные

Социальная жизнь дельфинов может быть значительно сложнее, чем просто совместное плавание и охота. В ноябре словенский марафонский пловец Мартин Штрел рассказал, что во время опасного заплыва по Амазонке его окружили агрессивные тупорилые акулы. Тогда спортсмен позвал дельфинов, и, по его словам, те приплыли и вступили в стычку с хищниками. Этот эпизод не был зафиксирован на видео, однако история снова привлекла внимание к необычному поведению морских млекопитающих и их способности реагировать на взаимодействие с человеком.

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В то же время для дельфинов общение — не просто часть социальной жизни, но и важный инструмент выживания. Они полагаются на звуковые сигналы при ориентировании и взаимодействии с другими особями, поэтому человеческая деятельность может им серьезно мешать. Метаанализ 214 экспериментальных исследований показал, что шумовое загрязнение изменяет как минимум одну физиологическую или поведенческую характеристику у 80% исследованных видов. В частности, шум судов мешает коммуникации китов и дельфинов, а морские млекопитающие пытаются избегать шумных побережий.

Сложные социальные связи обнаружили и для наших ближайших родственников — шимпанзе. Биологи более 800 часов наблюдали за 26 животными в заповеднике в Уганде и выяснили, что шимпанзе реже забирают еду у тех, с кем имеют близкие отношения. Если еду воровали у друзей, это происходило в 61% случаев, тогда как в случаях с животными, не имеющими близких связей, — в 70%. Исследователи предполагают, что такие взаимные ожидания и особое отношение к партнерам могут быть одними из эволюционных предпосылок человеческой дружбы — эксперимент по шимпанзе показал, насколько важными для животных могут стать социальные связи.

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