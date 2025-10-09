Дельфины выбрасываются на берег из-за "человеческой" болезни: ученые обнаружили шокирующую причину недуга

У дельфинов обнаружили патологию, похожую на болезнь Альцгеймера / © pixabay.com

Реклама

Ученые обнаружили шокирующие доказательства того, что выбрасываемые на берег дельфины могут страдать от патологии, похожей на болезнь Альцгеймера. Это приводит к их дезориентации, подобно тому, как этот недуг поражает людей. Ученые считают, что причиной болезни могут быть токсины, производимые во время вредного «цветения» водорослей.

О результатах нового исследования пишет IFL Science.

Ускоренный процесс старения мозга

Вопрос о том, почему морские млекопитающие массово выбрасываются на берег, приобрела особую актуальность после того, как в июле прошлого года в США произошел самый большой зафиксированный случай массового выбрасывания на берег.

Реклама

Ученые сфокусировали внимание на лагуне Индиан-Ривер во Флориде, где количество подобных инцидентов сезонно растет. В летние месяцы в лагуне увеличивается также частота вредного цветения водорослей. Это явление, когда колонии водорослей выходят из-под контроля и продуцируют токсины, разрушающие для дикой природы. Его распространенность растет из-за глобального потепления и загрязнения.

Исследователи изучили мозг 20 дельфинов-афалин, найденных на берегу лагуны между 2010 и 2019 годами в поисках признаков влияния токсинов. Выявленные результаты были значительными:

Концентрация нейротоксина 2,4-диаминобутировой кислоты (2,4-DAB) в мозге дельфинов была в 2900 раз выше в сезоны цветения водорослей, чем в периоды без него.

В этих же мозгах наблюдались значительные изменения в экспрессии генов и появление амилоидных бляшек — белковых структур, характерных для болезни, похожей на Альцгеймера.

Амилоидные бляшки не являются аномалией для дельфинов – они считаются природной моделью болезни Альцгеймера, поскольку развиваются с возрастом. Однако новое исследование свидетельствует о том, что вредное цветение водорослей может ускорить этот процесс.

Дельфины как «стражи» окружающей среды

Хотя эта находка является плохой новостью, прежде всего, для дельфинов, она может быть серьезным предупреждением и для людей.

Реклама

«Поскольку дельфины считаются экологическими часовыми по поводу токсических воздействий в морской среде, существуют беспокойства относительно проблем со здоровьем человека, связанных с цветением цианобактерий», — отметил доктор Дэвид Дэвис из Медицинской школы Миллера Университета Майами, который является автором исследования.

Он добавил, что хотя к болезни Альцгеймера, вероятно, ведут многие пути, влияние токсинов цианобактерий, которые являются причиной цветения, все чаще рассматривается как фактор риска для здоровья.

Это исследование в очередной раз подчеркивает, что загрязнения и последствия изменения климата оказывают прямое влияние на здоровье морских млекопитающих и могут косвенно сигнализировать об опасности для человека.

Напомним, учёные выяснили, какой химический элемент позволит победить болезнь Альцгеймера . Исследование показало, что добавка лития омолаживает мозг и восстанавливает память.