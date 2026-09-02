«Демонические» морские львы появляются на пляжах: скрытая угроза касается и людей

Больные морские львы в Калифорнии: людей предупредили об опасности. Фото: Brocken Inaglory/CC BY-SA 4.0

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На побережье Калифорнии резко возросло число морских львов с признаками отравления нейротоксином. Пострадавшие животные могут терять ориентацию, страдать от судорог и вести себя непредсказуемо, поэтому отдыхающих просят не подходить к ним.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Проблему связывают с домоиновой кислотой — токсичным веществом, которое вырабатывают некоторые водоросли во время цветения в Тихом океане. Токсин попадает в пищевую цепь и накапливается в сардинах, анчоусах и других морских организмах. Поедая зараженную добычу, морские львы получают опасную дозу вещества, которое поражает их нервную систему.

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В конце августа в окрестностях залива Сан-Франциско обнаружили десятки больных животных. У морских львов наблюдались судороги и подергивания, нарушение координации, вялость и дезориентация. Часть животных погибла.

С начала 2026 года на пляжах США было зарегистрировано более 100 случаев выброса на берег больных морских львов. Для сравнения: обычно в течение года фиксируется примерно 70–90 таких случаев. Новый всплеск в конце лета беспокоит ученых, поскольку причины повторного усиления вспышки пока окончательно не выяснены.

Особенно много больных морских львов в настоящее время обнаруживают вблизи полуострова Монтерей и на других участках побережья Центральной Калифорнии, в частности в районах округов Монтерей и Санта-Круз.

Людей просят не приближаться к животным ближе чем на 45 метров. Из-за отравления морские львы могут находиться в стрессовом и дезориентированном состоянии, поэтому предсказать их реакцию сложно. В то же время в 2026 году нападений отравленных животных на отдыхающих пока не регистрировалось. Во время аналогичной вспышки в 2025 году такие случаи имели место.

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Масштабы проблемы ощущают и специалисты Центра морских млекопитающих: в самые напряженные дни на их горячую линию поступает более 350 сообщений о животных, которым может потребоваться помощь. Без лечения отравление домоиновой кислотой может вызвать у морских млекопитающих судороги и сердечную недостаточность.

Опасна ли домионовая кислота для людей

Доминовая кислота может представлять опасность и для человека. Токсин может попасть в организм после употребления зараженных морепродуктов. Речь идет, в частности, о мидиях, устрицах, гребенках и других моллюсках, а также об отдельных частях крабов, сардинах и анчоусах.

«Хотя были зафиксированы случаи нападения морских львов на людей, страдающих заболеванием, разрушающим мозг, укус морского льва не является распространённым способом заражения людей этим токсином. Прикосновение к морскому льву также не приводит к инфекциям», — говорится в статье.

Опасность заключается также в устойчивости домоиновой кислоты: ни термическая обработка, ни замораживание зараженных морепродуктов не уничтожают токсин. Значительное его количество в организме человека может вызвать тяжёлое отравление и представлять угрозу для жизни.

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Источником домоиновой кислоты являются водоросли Pseudo-nitzschia. При благоприятных условиях они начинают интенсивно размножаться и вырабатывать токсин. Сначала он накапливается в рыбе и моллюсках, а затем вместе с пищей может попасть в организм морских львов или людей.

Как поясняют в Центре морских млекопитающих, со временем организм морского льва может самостоятельно вывести токсин. Однако повторное отравление домоиновой кислотой может привести к более длительным и серьезным последствиям для здоровья животного.

Напомним, ранее китайские исследователи впервые засняли уникальное поведение глубоководных креветообразных рыб, которые способны свободно передвигаться по морскому дну вперёд, назад и в стороны.

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