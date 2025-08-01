Земля / © Unsplash

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В июле 2025 года Земля испытала необычное явление — продолжительность суток в отдельные дни сократилась более чем на миллисекунду. 9, 10 и 22 июля день был на 1,3 миллисекунды короче стандартных 86 400 секунд. Подобное уменьшение продолжительности суток будет фиксироваться снова 5 августа, по прогнозам экспертов.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ученые уже не впервые фиксируют подобные изменения. Например, 19 июля 2020 года сутки были короче на 1,47 миллисекунды, 30 июня 2022 года — на 1,59 мс, а рекорд зафиксировали 5 июля 2024 года — минус 1,66 мс.

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К этому явлению может быть причастно таяние ледников, перемещение тектонических плит, а также атмосферные процессы. По словам астронома из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвида Джуитта, все это влияет на распределение массы на планете, что в свою очередь отражается на скорости ее вращения согласно закону сохранения момента импульса.

Изменения, кажущиеся мизерными — доли миллисекунды — могут иметь влияние на точную работу компьютерных систем, спутников и глобальных временных координат. Если вращение планеты ускорится еще больше, предостерегают специалисты, может возникнуть необходимость укоротить Всемирное координированное время (UTC), убрав одну секунду. Это будет первый в истории случай введения так называемой «отрицательной секунды».

Кроме технических вызовов, существуют и природные последствия. Из-за более быстрого вращения вода начинает смещаться от полюсов к экватору, что теоретически может приводить к повышению уровня моря. Даже незначительное увеличение скорости вращения — на один километр в час — может поднять уровень воды у экватора на несколько сантиметров. Это создает риски подтоплений в прибрежных регионах.

В случае значительного ускорения — например, на 160 км/ч — уровень моря может измениться настолько, что экваториальные зоны начнут затапливаться.

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Другое последствие — смещение продолжительности солнечных суток. Если день будет длиться только 22 часа, это может нарушить циркадные ритмы человека. По словам ученых, даже обычный переход на летнее время уже вызывает повышение риска сердечных приступов, инсультов и ДТП. А при ежедневном смещении на два часа эти риски будут расти еще больше.

Астроном NASA доктор Стэн Оденвальд также обращает внимание на то, что изменение скорости вращения может влиять на погоду. В частности, ураганы, по его словам, потенциально могут становиться более интенсивными и переносить больше энергии.

Несмотря на то, что вращение Земли считается в целом стабильным, исследователи признают, что на него влияют многочисленные факторы — гравитация Луны, океанические течения, состояние ядра планеты, а также глобальные изменения климата.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые фиксируют, что привычные времена года меняются из-за климатических сдвигов, вызванных деятельностью человека.

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В то же время ученые предлагают новую систему сезонности, которая лучше отражает современные климатические вызовы.