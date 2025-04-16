День зачатия и рождения ребенка влияет на ее будущее здоровье — исследование

Мама с новорожденным малышом / © pixabay.com

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Все больше исследований показывают, что дата зачатия или рождения человека может влиять на всю его жизнь — от веса до шансов стать звездным спортсменом.

Недавнее исследование, проведенное Токийским университетом, показало, что метаболизм человека может изменяться в зависимости от того, когда он был зачат, пишет The Times.

Данные показали, что те, кто был зачат в холодные месяцы, а именно с 17 октября по 15 апреля, имеют более активную бурую жировую ткань — тип жира, который сжигает калории, чтобы согреть нас, и помогает регулировать уровень сахара в крови.

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Дети, рожденные в эти месяцы, также имеют более низкий индекс массы тела, меньшее накопление жира вокруг органов и повышенные расходы энергии, что является показателями хорошего общего метаболического здоровья.

Ведущий ученый Такеши Йонеширо объяснил, что «исследование свидетельствует о том, что среда, в которой находятся родители еще до беременности, может формировать метаболическое здоровье ребенка в дальнейшей жизни».

Это подтверждается предварительными исследованиями на мышах, обнаруживших корреляцию между погодными условиями и метаболизмом потомства.

Исследование также согласуется с результатами десятилетий исследований, которые показывают, что время зачатия и рождения ребенка может повлиять на его здоровье и образ жизни.

Одно исследование, проведенное в Кембриджском университете, показало, что дети, рожденные летом, были здоровее в других аспектах, кроме метаболического здоровья.

Родившиеся в это время года были несколько тяжелее при рождении, выше во взрослом возрасте и несколько позже достигали половой зрелости, что связано с лучшими результатами для здоровья взрослых.

Результаты «подтверждают представление о том, что укрепление здоровья матерей во время и даже до беременности оказывает очень длительное влияние на следующее поколение», — рассказал TODAY Кен Онг, руководитель программы в эпидемиологическом отделе Совета по медицинским исследованиям Кембриджского университета.

Какие месяцы связаны с негативными последствиями для здоровья

У детей, зачатых в январе и феврале, есть больше шансов развить пищевую аллергию, особенно на молоко или яйца, как показало исследование, проведенное в Университете Оулу.

Те, кто появился на свет в первые два месяца года, имеют 11% риск стать восприимчивыми к пищевой аллергии, тогда как те, чья жизнь началась в утробе матери в сентябре или октябре, имеют 6% шанс.

Ученые считают, что это может быть связано с высоким содержанием аллергенов в воздухе в течение 11 недели беременности — решающего времени для выработки антител к аллергенам.

Даты рождения также были определены в качестве предиктора спортивной карьеры и академических успехов людей.

Исследовательский проект Университета Стратклайда обнаружил, что на европейском футбольном турнире прошлым летом было почти вдвое больше футболистов, рожденных в январе, чем игроков, рожденных в декабре, несмотря на то, что оба месяца имеют одинаковый уровень рождаемости.

Эти недавние исследования еще больше подтверждают «эффект относительного возраста», который утверждает, что спортсмены и студенты, родившиеся ранее в год отбора в спортивные команды и академические классы, имеют первоначальное преимущество.

Впервые этот феномен был обнаружен в 1983 году, когда исследователи проанализировали даты рождения игроков элитных любительских хоккейных команд.

С тех пор его связывают со звездными спортсменами и выдающимися учеными, поскольку эти дети почти год старше и более тренированы, чем их младшие товарищи по команде или одноклассники.

Хотя все это может показаться, что ученые дают родителям подсказки относительно того, когда планировать день рождения ребенка для достижения оптимальных результатов для его здоровья, эксперты говорят, что исследование может дать представление о связи между окружающей средой ребенка и его здоровьем и о том, как функционируют определенные болезни.

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