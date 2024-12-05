Деревья хранили тайну почти 2700 лет: ученые нашли следы разрушительной солнечной бури

Если бы такое событие произошло сегодня, то на Земле перестали бы работать все системы связи.

Экстремальные солнечные бури – очень опасное и, к счастью, редкое явление. Команда ученых из Университета Аризоны установила, что последнее такое событие, обрушившееся на Землю, произошло на Солнце в 664 году до нашей эры, то есть почти 2700 лет назад.

О результатах исследования сообщил сайт Университета Аризоны.

"В этом году северное сияние на Земле можно было наблюдать гораздо южнее, чем обычно, и фотографии его красочных оттенков заполонили социальные сети. А теперь представьте себе полярное сияние в сотни раз ярче — за исключением того, что никто не сможет его сфотографировать, поскольку поток частиц, устремляющихся от Солнца, мгновенно превратит смартфоны в кирпичи", – говорится в статье.

Именно так мир и узнает о разрушительной солнечной буре, если она произойдет в наше время – полярное сияние можно будет наблюдать даже в тропических широтах, электроника выйдет из строя, а радиосвязь не будет работать.

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Известно, что за последние 14,5 тысяч лет только шесть солнечных бурь оставили свои следы на нашей планете. Ученые определили, что последний такой всплеск космической радиации, который произошел в 664 году до н.э., был такой мощности, что если бы он произошел сегодня, то вывел бы из строя электросети, спутниковую и мобильную связь на всей планете.

К таким выводам ученые пришли благодаря углеродному анализу годовых колец на деревьях, найденных во время археологических раскопок. Определение точного времени возникновения экстремального события дает важные данные ученым, которые исследуют изменения солнечной активности.

О существовании солнечных бурь такой разрушительной мощности, стало известно только в 2012 году, когда японский физик Фуса Мияке опубликовал статью, в которой сообщалось о характерных признаках бурь: всплесках радиоактивных изотопов углерода в годичных кольцах деревьев. Научное сообщество признало важность этого открытия, а экстремальные солнечные бури получили название "события Мияке".

События Мияке происходят, когда электромагнитное поле Солнца ослабевает, позволяя плазме с поверхности "выплескиваться" в космос. С ростом солнечной активности протоны бомбардируют атмосферу Земли и запускают химические реакции. Их результатом становится увеличение радиоактивных изотопов в атмосфере Земли, которые затем усваиваются деревьями и откладываются в годовых кольцах.

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"Благодаря радиоуглероду в кольцах деревьев мы теперь знаем, что за последние 14 500 лет произошло шесть событий Мияке. Если бы они произошли сегодня, они бы оказали катастрофическое воздействие на коммуникационные технологии", – отметили ученые.

Однако им до сих пор не удалось найти какую-либо закономерность в возникновении этих событий.

"Годичные кольца деревьев дают нам представление о масштабах этих мощных солнечных бурь, но мы не можем обнаружить никакой закономерности, поэтому вряд ли мы когда-либо сможем предсказать, когда произойдет следующее экстремальное событие", – заявили ученые.

Они добавили, что теперь пытаются выяснить, как события Мияке влияют на все земные системы и планету в целом.

Напомним, ученые подтвердили, что Солнце вступило в самый активный период за последние 11 лет. В ближайшие два года ожидается больше мощных магнитных бурь и северных сияний.

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