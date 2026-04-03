Дерутся вверх по 15-метровому водопаду: на видео попало необычное поведение рыб

Водопад / © Associated Press

Реклама

В Демократической Республике Конго ученые впервые получили видеодоказательства необычного поведения мелких рыб Parakneria thysi, которые способны подниматься вверх по водопаду высотой около 15 метров. Ранее такие истории существовали лишь на уровне наблюдений и предположений, передававшихся более полувека.

Об этом сообщило издание Discover Wildlife.

Исследование провели ученые из Университета Лубумбаши и Королевского музея Центральной Африки в Бельгии. Во время полевых работ в 2018 и 2020 годах они зафиксировали тысячи рыб в Национальном парке Упемба, которые поднимались по водопаду Лувиломбо в конце сезона дождей — в период с апреля по май.

Реклама

По наблюдениям авторов, рыбы используют грудные плавники, опираясь на брюшные, чтобы двигаться по вертикальной скальной поверхности в зоне брызг. Дополнительную опору обеспечивают микроскопические крючкообразные структуры на нижней части плавников, которые позволяют удерживаться на скользких камнях. Движение вверх происходит за счет волнообразных движений задней части тела — подобно обычному плаванию.

Рыбы имеют небольшие размеры — менее 5 сантиметров. Подъем занимает значительное время. В среднем рыбам требуется около 9 часов 45 минут, чтобы преодолеть водопад. Непосредственное продвижение вверх длится лишь около 15 минут, тогда как остальное время они тратят на отдых. Короткие паузы между этапами подъема длятся менее минуты, а на горизонтальных выступах рыбы могут задерживаться от 2 до 15 минут. Именно на таких участках часто скапливается большое количество особей перед следующим рывком вверх.

Исследователи отмечают, что этот процесс требует значительных энергетических затрат. Подъем также связан с рисками: отдельные рыбы могут срываться вниз под действием мощных струй воды или при попытках обойти нависающие участки скалы, в частности когда движутся вверх брюхом.

Относительно причин такого поведения, авторы выдвигают несколько предположений. В частности, рыбы могут пытаться вернуться к местам обитания в верховьях реки после того, как их снесло вниз во время наводнений. Другое возможное объяснение — избежание конкуренции за пищу или хищников в нижних участках водоема.

Реклама

Хотя подобную способность к передвижению по водопадам ранее фиксировали и у других видов рыб, в частности у некоторых сомов, такие явления остаются малоисследованными и редко имеют визуальное подтверждение.

В то же время ученые обращают внимание на угрозы для этой экосистемы. Река Лувиломбо подвергается воздействию незаконного рыболовства с применением мелкосеточных сетей, которые способны вылавливать даже таких малых рыб. Дополнительным фактором является изменение естественного стока воды для орошения сельскохозяйственных угодий в засушливый период, что нарушает экологическую целостность реки.

Авторы исследования подчеркивают необходимость усиления охраны этой территории. В частности, они предлагают рассматривать водопад Лувиломбо как объект природного наследия или экосистему национального значения, которая нуждается в защите.

