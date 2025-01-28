Десятки городов могут оказаться под водой: ученые прогнозируют повышение уровня моря

Если не принять немедленные меры по сокращению парниковых выбросов, этот сценарий, как отмечают специалисты, имеет 90% вероятность.

Последние исследования климатических изменений, проведенные международной группой ученых, указывают на то, что уже к концу XXI века уровень Мирового океана может подняться на 1,8 метра. Это значительно превышает предварительные прогнозы ООН. Если не принять немедленные меры по сокращению парниковых выбросов, этот сценарий, как отмечают специалисты, имеет 90% вероятность.

Об этом пишет Daily Mail.

Карта затоплений: какие территории в опасности

Согласно информации исследователей, больше всего рискуют оказаться под водой восточное побережье США. Части таких крупных городов, как Нью-Йорк, Бостон, Атлантик-Сити, Майами и многочисленные курорты Флориды могут быть затоплены уже через 75 лет.

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На западном побережье, хотя угроза менее существенна, все же подъем воды затронет такие районы, как Такома, залив Сан-Франциско, Хантингтон-Бич и Сан-Диего в Калифорнии. Эта территория меньше пострадает из-за того, что тектонические плиты Западного побережья влекут за собой поднятие земли, замедляя подъем уровня моря.

Причины и последствия изменений

Таяние ледников является основным фактором, вызывающим повышение уровня моря. В зоне риска оказались такие города на восточном побережье как Филадельфия, Чарльстон, Саванна, Новый Орлеан и Галвестон. Кроме того, под угрозой исчезновения находятся многочисленные заповедники, парки и знаковые природные объекты.

Ведущий автор исследования Бенджамин Гренди из Наньянского технологического университета в Сингапуре отметил:

"Наши прогнозы показывают, что будущее очень неопределенно, когда речь идет об уровне моря. Однако важно уже сейчас принять меры, чтобы снизить влияние изменений климата".

Ученые из NTU и Делфтского технологического университета в Нидерландах применили комплексный подход к моделированию климатических процессов, интегрируя статистические методы с экспертными оценками. Это позволило получить более подробную картину возможных изменений.

Для оценки угроз ученые учитывали два основных явления: таяние ледников и разрушение шельфовых ледников. Результаты моделирования показали, что точный прогноз остается сложным, ведь влияющие на климат процессы имеют множество неизвестных факторов.