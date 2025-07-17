Пингвины вернулись на остров Галиндез / © Facebook / Национальный антарктический научный центр

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К украинской антарктической станции «Академик Вернадский» на острове Галиндез неожиданно вернулись десятки пингвинов. Эти птицы покинули остров еще в мае, отправившись в традиционный поиск пищи.

Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре и поделились видео, которое сняла биолог Зоя Швыдкая.

На кадрах видно, как пингвины стремительно мчатся по воде и массово выпрыгивают на берег, как маленькие торпеды.

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«В целом пингвины могут выпрыгнуть на высокий берег — до 3 метров. Однако для этого им предварительно надо разогнаться в воде, затем изменить угол движения и „вылететь“ в воздух. Хотя по возможности они все же выбирают пологий берег и пользуются одними и теми же маршрутами. Именно такой момент можно увидеть на записи», — говорится в сообщении.

На Галиндезе ежегодно гнездятся тысячи субантарктических пингвинов. Зимой они уходят в море, а весной возвращаются — на брачный сезон.

Пингвины вернулись на остров Галиндез / © Национальный антарктический научный центр

Напомним, в июне, во время антарктической зимы, к украинской полярной станции «Академик Вернадский» на острове Галиндез неожиданно пришел субантарктический пингвин.