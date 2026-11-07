Детеныш одного из самых редких китов в мире удивил учёных: подробности

Редкий кит удивил ученых появлением детеныша / © Associated Press

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Исследователи обнаружили ранее неизвестного детеныша североатлантического гладкого кита — вида, находящегося на грани исчезновения. Малышу удалось оставаться незамеченным в течение нескольких месяцев, несмотря на постоянное наблюдение ученых за этими животными.

Об этом сообщает Popular Science.

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Неожиданное открытие было сделано в сентябре недалеко от острова Антикости в канадской провинции Квебек. Там специалисты заметили 38-летнюю самку по имени Силт вместе с детёнышем, о существовании которого ранее не знали.

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Для Сильт это уже шестой известный ученым детёныш. Более того, самка — не только мать, но и бабушка, и прабабушка.

По словам исследователей, киту удалось избегать наблюдений в течение весны и лета. Точное место и время рождения детеныша остаются загадкой. В то же время в феврале Силт видели у юго-восточного побережья США, поэтому специалисты предполагают, что именно там она могла родить.

Появление нового детеныша имеет особое значение для сохранения вида. Североатлантические гладкие киты относятся к числу наиболее угрожаемых крупных китов планеты. Среди главных опасностей для них — столкновения с судами и запутывание в рыболовных снастях.

Несмотря на это, последние оценки свидетельствуют о постепенном восстановлении популяции. По данным за 2024 год, численность этих китов составляла примерно 384 особи, что на 2,1% больше, чем годом ранее.

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Старший научный сотрудник Аквариума Новой Англии Хизер Петтис отметила, что рост популяции дает поводы для оптимизма. Однако она подчеркнула, что 384 особи — это чрезвычайно мало, а угрозы, связанные с деятельностью человека, никуда не исчезли.

Напомним, ранее в Австралии обнаружили паука, который бегает быстрее человека. Коричневый охотничий паук из Австралии может развивать скорость почти 13 км/ч.

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