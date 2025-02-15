Детеныши серых тюленей массово погибают в течение первого года жизни: ученые ищут причину

Удаленный остров Сейбл, у побережья Новой Шотландии, стал домом для сотен тысяч серых тюленей. 300 000 - 400 000 этих морских млекопитающих отдыхают, размножаются и смешиваются с дикими лошадьми острова.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Однако, несмотря на растущую популяцию, более 90% тюленят погибают в течение первого года жизни, и ученые до сих пор не могут определить точную причину этой высокой смертности. Возможно, это связано с конкуренцией за пищу.

Для исследования этой проблемы ученые начали новый этап мониторинга здоровья детенышей. Впервые в истории использованы "тюленьи Fitbits" - кардиомониторы, измеряющие частоту сердечных сокращений и даже показатели ЭКГ.

"Данные раскрывают больше о том, как детеныши готовятся к выходу в море и развивают свои способности к дайвингу, которые имеют решающее значение для их общего выживания. Тюленята остаются с матерью только в течение 15-20 дней, прежде чем им наступит время научиться плавать и пойти самостоятельно", - говорится в сообщении.

Серые тюлени имеют уникальные адаптации для погружений под воду благодаря большому количеству белков, переносящих кислород. Это позволяет им выдерживать долгие подводные пребывания, замедляя сердечный ритм и экономя кислород. Детеныши тюленей, переходя от вскармливания на суше к жизни в океане, должны научиться задерживать дыхание на длительное время.

Новое исследование позволяет лучше мониторить сердечный ритм этих животных благодаря крошечным устройствам, которые заменяют инвазивные методы предыдущих лет. Инженер Бен Вайс вместе с исследователями разработал мониторы с долговременными батареями и памятью, которые способны собирать важные данные о здоровье тюленей. Кроме того, тепловизионные камеры помогают отслеживать детенышей, увеличивая точность мониторинга в естественных условиях.

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