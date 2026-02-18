Девятая планета исчезла: почему Плутон потерял свой статус и что о нем известно

Плутон / © Unsplash

Плутон — самая известная карликовая планета Солнечной системы, которую открыли 18 февраля 1930 года. Мир, который когда-то считался девятой планетой, впоследствии потерял этот статус, а настоящий его вид ученые увидели только в 2015 году, когда NASA впервые получило снимки с близкого расстояния.

Плутон открыл астроном Клайд Томбо после того, как Персиваль Лоуэлл предположил существование неизвестного массивного объекта, влияющего на орбиты Урана и Нептуна. Несмотря на небольшие размеры, в 1930-х годах его все же причислили к планетам. Название Плутон получил в честь бога подземного мира, а самая известная его поверхностная деталь — большое светлое пятно в форме сердца — ныне носит имя Томбо.

В 2006 году Международный астрономический союз пересмотрел критерии планет. Плутон хоть и вращается вокруг Солнца и имеет сферическую форму, не является доминирующим телом на своей орбите — он не расчистил пространство от других крупных объектов. Поэтому его отнесли к карликовым планетам.

Плутон движется в поясе Койпера — области за Нептуном, где множество ледяных тел. Его орбита сильно вытянута и наклонена под углом 17° к плоскости других планет. Это приводит к значительному изменению расстояния от Солнца: от 4,4 до 7,3 млрд км. Для сравнения, Земля удалена на 150 млн км.

Эксцентриситет его орбиты — 0,25 (у Земли — всего 0,0167), что делает траекторию Плутона одной из самых нестандартных в Солнечной системе. Ученые связывают это с гравитационным влиянием Нептуна и других гигантов.

Диаметр Плутона составляет 2376 км — он в полтора раза меньше Луны. Имеет пять спутников: Харон, Никта, Гидра, Кербер и Стикс. Температура на поверхности достигает -230 °C, а гравитация настолько слабая, что человек мог бы прыгнуть в 15 раз выше, чем на Земле.

Атмосфера состоит преимущественно из азота, метана и угарного газа. Когда Плутон удаляется от Солнца, часть атмосферы замерзает и «выпадает снегом» на поверхность, а когда возвращается ближе становится такой же.

Один день на Плутоне длится 153 земных часа, а год — 248 земных лет. То есть с момента его открытия еще не прошло даже одного «плутоновского» года — это произойдет только в 2178-м.

В 2015 году ученые впервые получили детальные фото Плутона. На них четко видно светлую структуру в форме сердца — область Томбо. Она состоит из азотного льда и имеет приблизительный диаметр 2300 км.

Плутон остается одним из самых загадочных миров Солнечной системы — маленький, ледяной, с орбитой, не похожей ни на одну другую, и с «сердцем», которое стало его узнаваемым символом.

