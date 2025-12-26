Действительно ли Иисус родился 25 декабря: что говорят ученые

25 декабря христиане празднуют рождение Иисуса / © Associated Press

Христиане всего мира, за редким исключением, отмечали Рождество, то есть день рождения Иисуса, 25 декабря. Современный календарь отсчитывается от этой даты. Но ученые всего мира пытались понять, когда же родился Иисус.

Празднование Рождества Христова не было распространено среди христиан в первые несколько столетий существования христианства. Пасху, а впоследствии и Богоявление, стали отмечать во II веке н. э. Наиболее раннее известное упоминание о рождении Христа 25 декабря относится к III веку н.э. и принадлежит Ипполиту Римскому.

Понадобилось несколько десятилетий, чтобы праздник, известный как Рождество, стал частью христианской традиции. Приблизительно тогда же начались споры о том, родился ли Иисус 25 декабря или в другой день. Считается, что самым вероятным временем года была зима или весна. Но в Евангелиях нет четких указаний, когда это произошло.

Начиная с 1200-х годов, люди заметили связь между 25 декабря и римским праздником Sol Invictus, непобедимого Солнца, отмечавшего время сразу после зимнего солнцестояния, когда дни начинают удлиняться.

25 декабря также тесно связано с древней сетью праздников зимнего солнцестояния, распространенной по всей Европе и Ближнему Востоку.

