Действительно ли каждый 200-й мужчина — потомок Чингисхана: ученые дали неожиданный ответ
Ученые проанализировали ДНК Золотой Орды и усомнились в наследии Чингисхана.
Генетическое наследие основателя Монгольской империи может быть значительно сложнее, чем считалось ранее. Анализ древней ДНК по элитным захоронениям Золотой Орды показал, что современная линия Y-хромосомы, приписываемая Чингисхану, может принадлежать другому роду.
Об этом пишет Iflscience.
Новые данные криминалистической генетики
Международная группа ученых провела анализ генома четырех представителей правящей элиты Золотой Орды, похороненных в элитных гробницах. Среди них — скелет по захоронению, традиционно связываемый с Джучи, старшим сыном Чингисхана. Исследование подтвердило, что мужчины принадлежали к известной гаплогруппе C3*, но выявило важное расхождение.
По словам соавтора исследования, профессора Университета Висконсина в Мэдисоне Джона Гоукса, линия элит Золотой Орды является специфической ветвью. Она сегодня встречается гораздо реже, чем та «популярная» версия, распространенная среди 0,5% мужского населения мира.
Почему теория 2003 требует пересмотра?
Ранее считалось, что около 8% мужчин Центральной Азии являются прямыми потомками Чингисхана из-за идентичной Y-хромосомы. Однако новые результаты указывают на то, что наиболее распространенная сегодня линия может представлять другую, хотя и родственную линию, распространившуюся в монгольскую эпоху или даже раньше.
«Благодаря анализу древней ДНК мы можем различить ветви генома, которые близки, но не идентичны. Та, которую мы нашли в элитах Золотой Орды, не так распространена, как основная ветвь C3*», — пояснил Джон Гоукс.
Главное препятствие — отсутствие ДНК самого хана
Ученые отмечают: окончательно подтвердить, какая именно генетическая ветвь принадлежит основателю империи, невозможно без анализа его собственных останков. Место захоронения Чингисхана, умершего в 1227 году, до сих пор остается неизвестным и окутанным легендами. Наиболее вероятным местом считаются горы Бурхан-Халдун в Монголии, однако археологических доказательств до сих пор нет.
Чингисхан создал самую большую сухопутную империю в истории, охватывавшую 24 млн квадратных километров. Кроме масштабных завоеваний, его правление положило начало эре Pax Mongolica — период стабилизации торговых путей между Востоком и Западом, что способствовало массовому обмену технологиями и идеями. Как показывает исследование, этот период оставил и глубокий генетический след, природу которого ученые продолжают разгадывать.
