Действительно ли мы уникальны: новая теория повышает вероятность существования разумной жизни во Вселенной

Новая теория предлагает другое объяснение: она рассматривает эволюцию жизни как результат петель обратной связи между биосферой и геологией планеты.

Ученые предложили альтернативный взгляд на происхождение человечества, изменяющее представление об уникальности разумной жизни.

Исследование, опубликованное в Science Advances и освещенное Popular Science, предполагает, что разумная жизнь может быть неизбежным следствием естественных процессов на планетах, а не редкой случайностью.

До сих пор распространена модель "сложных шагов", предложенная физиком Брэндоном Картером в 1983 году. Она основывалась на том, что появление людей стало возможным только после последовательного совпадения чрезвычайно редких биологических событий. Поэтому эволюция разумной жизни на других планетах считалась маловероятной.

Однако новая теория предлагает другое объяснение: она рассматривает эволюцию жизни как результат петель обратной связи между биосферой и геологией планеты. Это означает, что каждый новый этап развития жизни не был случайным, а делал следующий шаг неизбежным.

Почему человечество не уникально?

Исследователи сосредоточились на пяти ключевых этапах развития жизни:

Возникновение первых живых организмов. Появление фотосинтеза. Формирование эукариотических клеток. Развитие многоклеточных организмов. Появление разумных существ.

Ранее считалось, что эти процессы происходили лишь однажды в истории Земли и нуждались в чрезвычайно редких совпадениях. Однако новая модель предполагает, что подобные события могли повторяться несколько раз.

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Более того, ученые полагают, что на других планетах аналогичные биологические процессы могли происходить даже быстрее, чем на Земле. Это означает, что жизнь, подобная нашей, могла возникать и в других уголках Вселенной.

Что это значит для поиска инопланетян?

Главный вывод исследования состоит в том, что разумная жизнь – не редкое явление, а закономерный результат эволюции планет с соответствующими условиями. Это открывает новые возможности поиска внеземной жизни.

Авторы исследования считают, что планеты с активно меняющимися биосферами могут быть наиболее перспективными для поисков инопланетной разумной жизни.

Хотя до сих пор нет окончательного ответа на вопрос, насколько уникальна разумная жизнь во Вселенной, исследователи отмечают, что необходимо провести еще много научных наблюдений. В то же время, новая теория предлагает метод исследования экзопланет, которые могут указать на возможное существование внеземной жизни.

Эта концепция не является прямым доказательством существования инопланетян, однако позволяет определить, где и при каких условиях разумная жизнь могла бы возникнуть, а также помогает расширить поиски внеземных цивилизаций.