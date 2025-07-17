Действительно ли нельзя повторно кипятить воду в чайнике: объяснение ученых

Кипяченая вода / © Unsplash

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В последние годы в интернете распространяется утверждение, что повторное кипячение якобы повышает концентрацию вредных веществ в воде, в частности мышьяка, фтора и нитратов. Однако ученые опровергли этот миф.

Об этом пишет издание The Conversation.

Исследователи проанализировали состав водопроводной воды на примере региона Иллаварра (Австралия), в частности в Сиднее и Голубых горах, и выяснили следующее:

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pH воды был слабощелочным;

содержание растворенных твердых веществ было слишком низким для образования накипи;

фтор содержался в количестве, полезном для зубов;

жесткость воды составляла менее 40 мг карбоната кальция на литр (то есть вода была «мягкой»);

обнаружены лишь следы металлов — железа и свинца;

уровень магния был низким, а натрия — меньше, чем в безалкогольных напитках.

Учитывая эти параметры, исследователи пришли к выводу, что повторное кипячение не вызывает существенного роста концентрации химических веществ, которое могло бы навредить здоровью.

При кипячении часть воды испаряется, а неорганические соединения (в частности соли и металлы) остаются. Их концентрация действительно может несколько возрасти, но для достижения опасного уровня испарение должно быть значительным.

Ученые провели эксперимент с 1 литром водопроводной воды, содержащей 1 мг фтора на литр. Для заваривания чая использовали 200 мл воды, а остальное повторно вскипятили. При коротком кипячении потери жидкости из-за испарения были минимальными, и содержание фтора во второй чашке выросло лишь до 0,23 мг против 0,20 мг в первой. Этот показатель остается в пределах безопасного уровня.

Для сравнения: чтобы достичь предельно допустимой концентрации свинца в воде (0,01 мг/л), нужно уварить 20 литров воды до 200 мл — что практически невозможно в бытовых условиях, учитывая конструкцию современных электрических чайников.

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Повторное кипячение может несколько изменить вкус воды — например, из-за потери растворенного кислорода или небольшого повышения минерализации. Впрочем, это зависит от состава местной воды и индивидуального восприятия.

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