Дикая вечеринка: ученые зафиксировали застолье шимпанзе с алкогольными фруктами — фото

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В Западной Африке команда британских ученых задокументировала, как дикие шимпанзе устраивают свои «тропические вечеринки».

Об этом пишет UPI.

Исследователи из Университета Эксетера установили камеры в национальном парке Кантаньес в Гвинее-Бисау и стали свидетелями невероятного: шимпанзе не просто лакомились африканским хлебным фруктом, но и делились им. И вот изюминка: фрукт был сильно ферментирован и содержал этанол.

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Исследование команды предполагает, что шимпанзе могут использовать алкоголь с той же целью, что и употребляющие его люди.

«Что касается людей, то мы знаем, что употребление алкоголя приводит к высвобождению дофамина и эндорфинов, что приводит к ощущению счастья и расслабления», — отметила в пресс-релизе Анна Боуленд из университетского Центра экологии и охраны окружающей среды. «Мы также знаем, что совместное употребление алкоголя — в частности, во время таких традиций, как застолье — помогает формировать и укреплять социальные связи. Теперь мы знаем, что дикие шимпанзе едят и делятся спиртными фруктами — вопрос в том, могут ли они получать подобные преимущества?».

Шимпанзе едят ферментированные фрукты с этанолом / Фото: Anna Bowland/Cantanhez Chimpanzee Project/University of Exeter

Шимпанзе едят ферментированные фрукты с этанолом / Фото: Anna Bowland/Cantanhez Chimpanzee Project/University of Exeter

Исследователи отмечают, что примечательно, что шимпанзе делились фруктами, а не ели их в одиночку.

«Шимпанзе не делятся едой постоянно, поэтому такое поведение с ферментированными фруктами может быть важным», — говорит исследовательница Кимберли Хокингс. «Нам нужно узнать больше о том, намеренно ли они ищут фрукты с этанолом и как они его усваивают, но такое поведение может быть ранней эволюционной стадией «пиршества». Если это так, то это свидетельствует о том, что человеческая традиция пировать может иметь истоки глубоко в нашей эволюционной истории».

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