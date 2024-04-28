Дикие танцы морских гигантов: украинские полярники показали редкое явление (видео)

Почему киты выпрыгивают из воды, науке точно не известно, но у ученых есть несколько гипотез.

Одно из самых удивительных явлений в Антарктике – прыжки китов. Но увидеть танцы этих морских великанов удается нечасто. Украинские полярники запечатлели это редкое зрелище.

Редкими кадрами поделился Национальный антарктический научный центр на своей странице в социальной сети Facebook.

"На видео из воды выныривает молодой представитель горбатых китов. Именно этот вид считается самым прыгающим среди своего подряда усатых китов", — объяснили ученые.

Такие прыжки присущи поведению китов на поверхности воды. Они могут выпрыгивать из воды более чем на половину тела. Кроме того, во время прыжков они могут вращаться и падать в воду на спину или бок.

Почему киты выпрыгивают из воды, науке точно неизвестно. Но исследователи предполагают, что так они могут избавляться от кожных паразитов. По другой теории, так животные общаются между собой, ведь звук прыжка слышен на большом расстоянии.

"Но это лишь гипотезы, потому что мы до сих пор очень мало знаем об этих крупнейших животных планеты, сильно истребленных человеком во время китобойного промысла", – рассказали полярники с антарктической станции "Академик Вернадский".

Напомним, на станции "Академик Вернадский" насчитали рекордное количество пингвинов — по 500 птиц на каждого полярника.

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