Дикие волки, вероятно, впервые использовали инструменты для добычи пищи

Исследователи зафиксировали, как дикие волки в Британской Колумбии впервые, возможно, использовали инструмент для добычи пищи, таща крабовые ловушки на берег и получая приманку.

Об этом пишет издание IFLScience.

Впервые в мире было проведено наблюдение за поведением диких волков, которое может свидетельствовать об использовании инструментов. Видеозаписи, сделанные в Британской Колумбии, показывают, как две волчицы тянут линии крабовых ловушек, чтобы достать приманку, демонстрируя высокий уровень когнитивных способностей.

Поведение было впервые замечено в 2023 году, когда охранники коренной нации Haíɫzaqv разместили ловушки вдоль побережья у Белла-Беллы для контроля инвазии европейского зеленого краба. Ловушки, приманенные сельдью и морским львом, начали показывать признаки повреждения, причину чего сначала приписывали водным животным, например, тюленям или выдрам, поскольку некоторые ловушки были погружены в глубокую воду.

Но камеры, установленные между 28 и 30 мая 2024 года, зафиксировали неожиданное явление. 29 мая волчица плыла к буйку, прикрепленному к погруженной крабовой ловушке, и тянула линию на берег. Затем она сбросила буй и продолжила тянуть ловушку на пляж, пока не выплыла из воды, после чего съела приманку.

Авторы нового исследования отмечают, что «этот процесс демонстрирует сложное понимание многошаговой связи между буйком и приманкой в невидимой ловушке». Волчица, вероятно, поняла, что все компоненты можно тянуть последовательно, чтобы достать ловушку и пищу внутри.

Хотя исследователи еще не наблюдали, чтобы другие волки вытаскивали полностью скрытые ловушки, второе видео, снятое 15 февраля 2025 года, показывает волка, который тянет линию частично погруженной ловушки. По словам авторов, такое поведение свидетельствует о «причинном понимании» и является «целенаправленным», хотя окончательно неясно, соответствует ли оно классическому определению использования инструментов.

Эти наблюдения могут стать первым доказательством того, что дикие волки способны на сложные когнитивные действия, ранее замеченные только у шимпанзе и ворон.

