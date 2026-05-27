"Диктатура пролетариата" у шмелей: почему именно от рабочих насекомых зависит появление новых королев

В семье шмелей именно рабочие особи решают, какая личинка будет королевой

В конце лета матки шмелей легко заметны, ведь они значительно больше других и медленнее передвигаются между цветами. Однако и королевы, и обычные рабочие особи начинают свою жизнь совершенно одинаково – с идентичных яиц, имеющих вполне общую ДНК.

О том, как именно определяется судьба каждого насекомого, пишет Earth.com.

Роль гормонов: как рабочие шмели контролируют улей

Исследователи из Университета штата Пенсильвания изучали распространенный восточный шмель (Bombus impatiens) и выяснили, что обычные особи играют значительно большую роль в создании королев, чем считалось ранее. Ученые сосредоточились на так называемом ювенильном гормоне, который в организме насекомых отвечает за рост и формирование размера тела.

В ходе эксперимента выяснилось, что прямое нанесение гормона в личинок не превращало их в маток. Зато малыши приобретали королевские черты только тогда, когда этот гормон им передавали взрослые рабочие особи. Это доказывает, что именно опекуны в улье самостоятельно решают, кому из личинок передать сигнал для превращения в матку, что изменяет традиционное представление о централизованной монархии у насекомых.

«Поскольку все эти самки имеют общую ДНК, это яркий пример того, как один и тот же генотип может создавать очень разные формы», — отметила соавтор исследования Этя Амсалем.

Значение времени: почему момент кормления критически важен

Кроме самого гормона, решающее значение имеет время его получения. Исследование показало, что личинки реагируют на ювенильный гормон только в узкое окно исключительно на седьмой и восьмой день после вылупления. До и после этого короткого периода вещество почти не оказывает на них никакого влияния.

«Отслеживая ювенильный гормон, мы увидели, что рабочие шмели передают его через еду, которую они создают из нектара и пыльцы», — объяснил ведущий автор исследования Сейед Али Модаррес Хасани.

С возрастом старшие рабочие особи начинают производить гораздо больше этого гормона. В конце сезона они массово кормят им личинок в нужное время, благодаря чему рождается сразу много новых королев, которые в следующую весну создадут собственные семьи. Ученые надеются, что понимание этих сложных механизмов в будущем поможет более эффективно поддерживать популяции диких насекомых и улучшит их разведение для сельского хозяйства.

