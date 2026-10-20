Динозавр «Франкенштейн» имел метровые когти: ученые раскрыли их неожиданное предназначение

Коготь теризинозавра. Иллюстративное фото: Matt Martyniuk/CC BY-SA 4.0

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Около 70 миллионов лет назад на территории современной Монголии жил один из самых удивительных динозавров — теризинозавр. Несмотря на угрожающий вид, этот гигант был травоядным, а его когти, длина которых достигала примерно метра, вероятно, предназначались вовсе не для охоты.

Об этом пишет IFLScience.

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Палеонтолог из Университета Калгари Дарла Зеленицкая называет теризинозавров одним из самых удивительных эволюционных экспериментов среди динозавров. У них была маленькая голова, длинная шея, массивное туловище и огромные острые когти. По словам учёной, строение их тела напоминало своеобразное сочетание жирафа, панды и ленивца, из-за чего этих животных можно назвать «Франкенштейнами среди динозавров».

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Особенно выделялся Therizinosaurus cheloniformis. Палеонтологи считают, что у него были самые длинные когти среди всех известных наземных животных — около метра в длину.

В то же время учёные не считают их орудием для убийства добычи. Теризинозавры были травоядными, поэтому когти могли помогать им срывать ветки и манипулировать растительностью. Также они могли служить для защиты или демонстрации.

Более того, исследование 2023 года поставило под сомнение практическое назначение чрезвычайно длинных когтей Therizinosaurus cheloniformis. Учёные не обнаружили для них очевидной механической функции и предположили, что они могли использоваться в первую очередь для демонстрации — например, чтобы запугивать соперников или привлекать партнёров.

Недавно в Монголии учёные также описали ещё один необычный вид теризинозавров — Duonychus tsogtbaatari, который жил примерно 90 миллионов лет назад. В отличие от большинства своих сородичей с тремя пальцами, у него было только два. Один из его когтей сохранился вместе с кератиновой оболочкой — чрезвычайно редкой для окаменелостей деталью.

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Напомним, ранее археологи обнаружили на острове у берегов Патагонии остатки судна и предметы, которые, возможно, принадлежали охотникам на пингвинов. Их экспедиция 1873 года закончилась кораблекрушением.

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