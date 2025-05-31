Динозавр поразил ученых: как окаменелость поможет лечить рак

Динозавр / © pixabay.com

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Исследователи из Великобритании обнаружили в окаменелой челюсти динозавра структуры, похожие на эритроциты, которые могут помочь в изучении рака. Результаты 10-летнего исследования свидетельствуют, что древние опухоли могут пролить свет на молекулярные механизмы онкологических заболеваний.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Ученые провели исследование окаменелости Telmatosaurus transsylvanicus — «болотного ящера» с утиным клювом, обитавшего на территории нынешней Румынии около 70 миллионов лет назад. В его челюсти обнаружили амелобластому — доброкачественную опухоль, которая встречается и у людей.

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В 2016 году профессор-онколог Джастин Стеббинг заинтересовался опухолью динозавра. К 2017 году команда получила образец и с помощью высокоточной микроскопии обнаружила в окаменелой кости структуры, подобные эритроцитам.

«До недавнего времени окаменелости были полезны преимущественно для исследования твердых структур, таких как ракушки и кости. Но если мы пытаемся исследовать строительные блоки жизни или рака, то теперь мы знаем, что можем видеть и мягкие ткани. Мы могли видеть саму ткань рака», — отметил профессор Стеббинг.

Исследователи обнаружили, что изучение окаменелостей может раскрыть тайны болезней, которыми страдали доисторические существа, включая рак.

«Белки, особенно те, что содержатся в кальцинированных тканях, таких как кости, являются более стабильными, чем ДНК, и менее подвержены деградации и загрязнению. Это делает их идеальными кандидатами для изучения древних болезней, включая рак, в палеонтологических образцах», — подчеркнул Стеббинг.

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Он отметил, что ДНК динозавров восстановить невозможно, но белки, которые хранятся в костях, могут раскрыть много тайн.

«Парк Юрского периода (фильм — Ред.) неправдивый… мы не можем получить ДНК из этого, потому что она разрушена временем и выветриванием. Но мы обнаружили, что на самом деле нашли белки в мягких тканях, которые могут выжить со временем», — добавил профессор.

Исследование рака в древних организмах может стать прорывом в борьбе с онкологическими заболеваниями. Ученые считают, что изучение патологий в окаменелостях поможет понять, как окружающая среда влияет на развитие опухолей на протяжении миллионов лет.

Однако ученые отмечают: для дальнейших исследований критически важно сохранять уникальные палеонтологические находки. Они призывают к международной координации усилий, чтобы обеспечить будущим поколениям ученых доступ к качественным образцам для молекулярного анализа.

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Напомним, ученые нашли способ продлить жизнь и отложить старение организма.