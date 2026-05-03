Динозавры могли появиться на 10 миллионов лет раньше — что это изменяет в истории

Вероятное возникновение динозавров между 250 и 240 млн лет назад переносит их начало ближе к раннему триасовому периоду.

Динозавры / © Twitter/raghuramcbz

Научные исследования указывают, что динозавры могли появиться на Земле на 10 миллионов лет раньше, чем считалось ранее, или чем показывают найденные окаменелости.

Об этом пишет cikavosti.

Когда палеонтологи говорят о «древнейших динозаврах», обычно подразумевают самые старые найденные окаменелости, которые можно уверенно отнести к динозаврам. Но это не одно и то же, что первый динозавр в истории Земли.

Чтобы животное стало окаменелостью, его остатки должны быстро оказаться в правильных условиях: быть погребенным осадком, избежать разрушения, пройти миллионы лет геологических изменений и, в конце концов, быть найденными людьми.

Поэтому первая найденная фосилия почти никогда не равна первому представителю группы. Между подлинным происхождением вида или кладбища и древнейшей известной окаменелостью часто есть разрыв.

«Мы оцениваем, что динозавры возникли между 250 и 240 млн лет назад, на 10 миллионов лет раньше древнейших бесспорных фоссилий динозавров», — написали авторы в статье о раннем всплеске скелетной эволюции динозавров.

Вероятное возникновение динозавров между 250 и 240 млн. лет назад переносит их начало ближе к раннему триасовому периоду. Это был мир после пермско-триасового массового вымирания — величайшего известного вымирания в истории Земли.

После этого кризиса экосистемы были нестабильны. Многие старые группы исчезли или ослабли, а новые животные получили возможность занять освободившиеся экологические ниши. В таком мире ранние динозавры могли сначала быть малыми, редкими и не доминировать на суше.

Поэтому их ранние следы могли плохо сохраниться. Если первые динозавры были малочисленными, жили в регионах с низким шансом фосилизации или имели кости, которые редко попадали в осадочные условия, то их ранняя история могла просто не попасть в палеонтологический архив.

Напомним, ученые разгадали давнюю загадку эволюции кальмаров и каракатиц, являющихся ровесниками динозавров. Они пришли к выводу, что эти животные появились в глубинах океана более 100 миллионов лет назад и выжили во время массовых вымираний, спрятавшись в богатых кислородом глубоководных укрытиях.

