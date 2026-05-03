Динозавры могли появиться на 10 миллионов лет раньше — что это изменяет в истории

Динозавры / © Twitter/raghuramcbz

Реклама

Научные исследования указывают, что динозавры могли появиться на Земле на 10 миллионов лет раньше, чем считалось ранее, или чем показывают найденные окаменелости.

Об этом пишет cikavosti.

Когда палеонтологи говорят о «древнейших динозаврах», обычно подразумевают самые старые найденные окаменелости, которые можно уверенно отнести к динозаврам. Но это не одно и то же, что первый динозавр в истории Земли.

Реклама

Чтобы животное стало окаменелостью, его остатки должны быстро оказаться в правильных условиях: быть погребенным осадком, избежать разрушения, пройти миллионы лет геологических изменений и, в конце концов, быть найденными людьми.

Поэтому первая найденная фосилия почти никогда не равна первому представителю группы. Между подлинным происхождением вида или кладбища и древнейшей известной окаменелостью часто есть разрыв.

«Мы оцениваем, что динозавры возникли между 250 и 240 млн лет назад, на 10 миллионов лет раньше древнейших бесспорных фоссилий динозавров», — написали авторы в статье о раннем всплеске скелетной эволюции динозавров.

Вероятное возникновение динозавров между 250 и 240 млн. лет назад переносит их начало ближе к раннему триасовому периоду. Это был мир после пермско-триасового массового вымирания — величайшего известного вымирания в истории Земли.

Реклама

После этого кризиса экосистемы были нестабильны. Многие старые группы исчезли или ослабли, а новые животные получили возможность занять освободившиеся экологические ниши. В таком мире ранние динозавры могли сначала быть малыми, редкими и не доминировать на суше.

Поэтому их ранние следы могли плохо сохраниться. Если первые динозавры были малочисленными, жили в регионах с низким шансом фосилизации или имели кости, которые редко попадали в осадочные условия, то их ранняя история могла просто не попасть в палеонтологический архив.

Напомним, ученые разгадали давнюю загадку эволюции кальмаров и каракатиц, являющихся ровесниками динозавров. Они пришли к выводу, что эти животные появились в глубинах океана более 100 миллионов лет назад и выжили во время массовых вымираний, спрятавшись в богатых кислородом глубоководных укрытиях.

Новости партнеров