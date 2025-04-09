Динозавры не вымерли бы без астероида: новое исследование опровергает популярную теорию

Скелет динозавра. / © pixabay.com

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Долгое время считалось, что динозавры постепенно вымирали еще до падения астероида 66 миллионов лет назад.

Однако новое исследование ученых из Университетского колледжа Лондона, опубликованное Interesting Engineering, бросает вызов этой теории.

Ученые уверены, что динозавры продолжали преуспевать до момента катастрофы, а резкое сокращение их окаменелостей перед ударом — не доказательство вымирания, а следствие плохой сохранности ископаемых.

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Исследователи проанализировали более 8000 окаменелостей из Северной Америки, в том числе четырех ключевых групп: анкилозавров, трицератопсов, утконосых динозавров и тиранозавров. Оказалось, что уменьшение находок окаменелостей не свидетельствует об исчезновении животных, а скорее о сложностях с геологическим доступом к породам мелового периода.

"Мы не можем принимать окаменелости за чистую монету", - отметил доктор Крис Дин, автор исследования. По его словам, возможность найти остатки уменьшилась, но ареал обитания динозавров оставался стабильным.

Исследование с помощью моделирования показало, что потенциальная площадь, которую могли заселять эти животные, не сокращалась в течение 18 миллионов лет до столкновения с астероидом. Это значит, что к моменту крушения динозавры оставались разнообразными и распространенными.

"Если бы не тот астероид, они могли бы до сих пор делить эту планету с млекопитающими, ящерами и их потомками - птицами", - подытожил соавтор исследования доктор Алессандро Кьяренца.