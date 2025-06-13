Длина пальцев и выносливость человека: ученые установили неожиданную связь

Пальцы руки / © Pixabay

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На протяжении веков хироманты пытались предсказывать судьбу по линиям на ладонях. Теперь ученые обнаружили: длина пальцев действительно может раскрыть некоторые физические особенности, в частности склонность к выносливым видам спорта, таким как марафоны или велогонки.

Об этом пишет Mail Online.

Ключевым является так называемый показатель 2D: 4D — это соотношение длины указательного (2D) и безымянного (4D) пальцев. Исследователи проанализировали 22 предыдущих исследования с участием более 5 000 человек в 12 странах и выяснили: более низкий показатель (то есть когда безымянный палец длиннее указательного) является биомаркером выносливости и лучшей аэробной формы.

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«Наше исследование показало четкую связь между соотношением пальцев и способностью долго выдерживать физическую нагрузку», — сказала профессор Бетани Говер из Университета Южной Австралии.

Такие люди лучше переносят интенсивные физические нагрузки, имеют более высокую выносливость и, вероятно, могут достичь лучших результатов в длительных упражнениях.

Показатель 2D: 4D формируется еще в утробе и связан с уровнем тестостерона во время эмбрионального развития, отмечает профессор Грант Томкинсон. Чем больше тестостерона — тем ниже соотношение пальцев и выше потенциальная способность к выносливости и конкуренции.

Как измерить пальцы?

сравните длину указательного и безымянного пальцев.

Если безымянный длиннее, у вас ниже соотношение, что может свидетельствовать о лучшей физической выносливости.

Но не все так однозначно. Ранее подобное соотношение также связывали с:

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лучшей физической формой, концентрацией внимания,

но и также с психопатическими чертами, асоциальным поведением и зависимостью от опиоидов.

А более длинный указательный палец связывали с:

меньшей агрессией, более высоким риском ожирения,

более низким болевым порогом.

Кроме того, 2D: 4D показатель был связан с ориентацией, бедностью в детстве, хватательной силой, болями во время менструации и т. д.

Некоторые ученые советуют относиться к этому с осторожностью. Психолог из Ньюкаслского университета Гарет Ричардс предостерегает:

«Пока нет убедительных доказательств того, что длина пальцев действительно точно отражает уровень гормонов в период внутриутробного развития».

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К слову, ранее ТСН.ua публиковал тест на личность, который поможет по форме пальцев узнать о характере человека.