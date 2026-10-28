Длиннейшее затмение XXI века погрузит в темноту древние храмы: сколько оно будет продолжаться

Солнечное затмение 2027 года будет продолжаться более 6 минут / © Фото из открытых источников

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В августе 2027 года внимание поклонников астрономии будет приковано к Египту. Во время полного солнечного затмения Луна полностью закроет солнечный диск, а тень пройдет над древними достопримечательностями вблизи Луксора. В районе города полная фаза будет продолжаться около 6 минут 19 секунд, а максимальная продолжительность затемнения в самой благоприятной точке составит 6 минут 23 секунд.

Об этом сообщает Space.com.

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Какие достопримечательности Египта окажутся в тени Луны

Полоса полного затемнения в ширину около 257 км охватит Луксор и окрестные районы. Именно здесь расположены одни из известнейших археологических комплексов Древнего Египта.

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Карнакский храм. На восточном берегу Нила полная фаза начнется примерно в 13:02 по местному времени и займет 6 минут 19 секунд. Огромный храмовый комплекс посвящен богу Амону-Ру. Его внутреннее святилище известно тем, что в день зимнего солнцестояния туда попадает солнечный свет.

Луксорский храм Также расположен на восточном берегу Нила, недалеко от центра города. Полное затмение здесь ожидается примерно в 13:02, а его продолжительность будет составлять 6 минут 19 секунд. У входа возвышается 23-метровый обелиск, который во время затемнения окажется почти под Солнцем, что будет высоко над горизонтом.

Долина царей. На западном берегу Нила расположен некрополь с гробницами египетских фараонов. Полная фаза начнется примерно в 13:01 и займет 6 минут 19 секунд. Особый интерес представляет гробница Рамзеса V и Рамзеса VI: ее потолочные росписи могут содержать изображение частичного солнечного затмения, которое наблюдалось еще в 1143 году до нашей эры.

Заупокойный храм Хатшепсута. Монумент соорудили на западном берегу Луксора в честь ставшей фараоном правительницы. Три огромные террасы храма поднимаются у скал Дейр-эль-Бахри. Затемнение здесь также будет продолжаться около 6 минут 19 секунд, но открытое пространство почти не дает защиты от августовской жары.

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Колоссы Мемнона. Две массивные каменные изваяния изображают фараона Аменхотепа III. За ними лежат руины большого храмового комплекса. Полная фаза затемнения начнется примерно в 13:01 и займет 6 минут 19 секунд.

Мединет-Абу. Храмовый комплекс на западном берегу Нила посвящен фараону Рамсесу III. Он известен высокими колоннами и цветными рельефами, сохранившимися при возрасте сооружения — около 3200 лет. Затемнения здесь ожидают примерно в 13:01, продолжительность полной фазы составит 6 минут 19 секунд.

Ремессеум. Это заупокойный храм Рамсеса II, где сохранились фрагменты упавшей огромной статуи правителя. Ее руины вдохновили английского поэта Перси Биши Шелли на создание стихотворения «Озимандия». Полная фаза затемнения будет продолжаться около 6 минут 19 секунд, начиная примерно в 13:01.

Где еще можно будет наблюдать затмение

Не только Луксор попадет в полосу полной тени. Еще три исторических комплекса расположены к северу и югу от города.

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Храм Хнума в Эсне. Город расположен примерно в 55 км к югу от Луксора. Храм посвящен богу-творцу Хнуму, изображаемому с головой барана. Сооружение известно красочным убранством потолка и большим колонным залом, часть которого расположена ниже современного уровня улицы. Полная фаза начнется примерно в 13:02 и займет 5 минут 47 секунд.

Храм Дендеры. Он расположен вблизи города Кена, примерно в 65 км к северу от Луксора. Святилище посвящено богине Хатхор, связываемой с небом, музыкой и материнством. Потолок украшают астрономические изображения. Затемнение здесь начнется примерно в 13:01 и займет 6 минут 15 секунд.

Храм Гора в Эдфе. Это один из наиболее сохранившихся храмов Египта, посвященный богу неба и солнцу Гору. Он расположен примерно в 110 км к югу от Луксора. Благодаря сохранившимся крышам внутренние залы храма имеют затененные участки, однако наблюдать за самым затемнением можно будет только с открытого места. Полная фаза начнется примерно в 13:04 и займет 5 минут 20 секунд.

Где затмение не будет полным

Не все известные достопримечательности Древнего Египта окажутся под полной тенью Луны. Пирамиды Гизы недалеко от Каира расположены за пределами полосы полной фазы: там Луна закроет около 95% солнечного диска. В Абу-Симбеле на берегу озера Насер затемнение также будет частичным — примерно 92%.

Даже из-за исторически низкой облачности в районе Луксора нет гарантии, что небо будет безоблачным именно в тот день. Кроме того, египетские власти еще должны подтвердить правила доступа к археологическим комплексам при затемнении. Туристам следует учесть сильную августовскую жару, особенно на открытых площадках без тени.

Во время частных фаз смотреть на Солнце можно только через специальные сертифицированные очки для наблюдения за затемнением. Без них безопасно смотреть на Солнце нельзя даже тогда, когда оно почти полностью закрыто Луной. Снимать защиту можно только на короткое время полной фазы, когда солнечный диск полностью исчезнет за Луной.

Солнечные затмения и древние египетские достопримечательности — последние новости

В августе 2026 года украинцы уже наблюдали частичное солнечное затмение: в западных областях Луна закрыла значительную часть солнечного диска, а в Ужгороде явление было заметнее, чем в большинстве других городов страны. Во Львове также удалось увидеть, как Луна закрыла более 40% Солнца. Но полная фаза затмения проходила значительно дальше — через Гренландию, Исландию и Испанию.

Именно в Испании и других местах в полосе полной фазы дневной свет на короткое время сменился сумерками. Это было особенно редкое зрелище для континентальной Европы, где полного затмения не наблюдалось с 1999 года. В некоторых городах Солнце исчезло с неба более чем на две минуты, хотя в большинстве европейских регионов можно было увидеть лишь частичное затмение.

Для древних египтян наблюдение за небом имели не только религиозное, но и практическое значение: по движению Солнца и звезд определяли время и связывали небесные циклы с таинствами. Археологи нашли на территории храма богини-кобры постройку, которую считают самой известной астрономической обсерваторией Древнего Египта. Среди находок были инструменты для наблюдений и солнечные часы — свидетельство того, что древние египтяне систематически исследовали звездное небо задолго до появления современных телескопов.

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