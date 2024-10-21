Длительные подводные миссии: ученые создали батарею, работающую на глубине под давлением

Ученые создали аккумулятор, работающий на глубине 6000 м под давлением. Он может обеспечить вдвое большую плотность энергии (до 23 кВт*ч энергии).

Об этом говорится на сайте компании Kraken Robotics.

Батарею SeaPower будут использовать в больших и сверхбольших классах БпЛА. Каждая батарея может обеспечивать до 23 кВт*ч энергии. Кроме того, батареи можно подключать с помощью интеллектуальной шины связи компании для создания батарей питания мощностью в один мегаватт. Это помогает выполнять более продолжительные подводные миссии.

Батарея Kraken Robotics Фото: Kraken Robotics

Также в компании объяснили, что быстрое зарядное устройство мощностью 15 кВт может заряжать до девяти батарей одновременно, одновременно время зарядки для блока мощностью 23 кВт*ч составляет четыре часа, что значительно сокращает время простоя устройства, одновременно повышая эффективность работы

Компания работает над энергетическими решениями для малых и средних подводных беспилотников, готовых к выходу на рынок в течение следующих 12 месяцев.

Напомним, ранее энергоэксперт Святослав Павлюк рассказал, как подготовиться к зиме в условиях войны.

Читайте также: