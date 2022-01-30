"Для астронома это жутко": австралийские ученые обнаружили странный объект в космосе, который "пульсирует" каждые 18 минут

"Для астронома это жутко": австралийские ученые обнаружили странный объект в космосе, который "пульсирует" каждые 18 минут

По словам ученых, необычный объект невероятно яркий и имеет чрезвычайно сильное магнитное поле.

Австралийские ученые обнаружили в космосе необычный объект, который каждые 18 минут в течение 60 секунд излучает радиоэнергию.

Об этом пишет BBC.

Удивительный объект впервые заметил студент Кертинского университета Тайрон О'Доэрти с помощью телескопа и другой техники собственного производства. Парень работал в команде астрофизика Наташи Херли-Уокер из Кертинского университета Международного центра радиоастрономических исследований.

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" [Излучение] появлялось и исчезало в течение нескольких часов наших наблюдений", — рассказывает Херли-Уокер.

Как отмечается, периодически излучающие энергию в космосе объекты фиксируют довольно часто. Однако это "пульсирование" было слишком странным: оно длится 60 секунд каждые 18 минут.

" Это было совершенно неожиданно. Для астронома это немного жутко, потому что до этого не было найдено ни одного объекта в космосе, который бы так вел себя", — говорит Херли-Уокер.

После длительных исследований и проверок ученым удалось установить, что объект, излучающий такое удивительное стабильное "пульсирование", находится на расстоянии примерно 4000 световых лет от Земли. Он, по словам ученых, невероятно яркий и имеет очень сильное магнитное поле.

Астрофизики предварительно предполагают, что это может быть нейтронная звезда или "белый карлик" — остатки уже сгоревшей звезды. В то же время, ни одна из гипотез пока не подтверждена.

Напомним, в лаборатории реактивного движения NASA работают над подготовкой миссии на Венеру, где космическим аппаратом придется "выживать" в условиях экстремальных температур и атмосферного давления планеты.

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