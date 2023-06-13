Для космических миссий: ученые создали меняющего свою форму работа (фото, видео)

Создатели Mori3 считают, что он сможет поддерживать инфраструктуру космической связи или производить ремонт внешних частей космического корабля.

Ученые создали робот Mori3, который меняет форму и может транспортировать груз, взаимодействовать с людьми и превращаться в бесчисленное количество форм и размеров. Это делает машину перспективным проектом для будущих космических миссий.

Об этом сообщает Viсе.

Mori3 – многоугольный робот, состоящий из треугольных модулей, соединяющихся друг с другом, образуя трехмерные сетки. Они могут образовывать ряд различных структур, подходящих для конкретных задач и сред.

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Некоторые из этих базовых концепций уже были исследованы в таких фильмах, как "Интерстеллар". В ленте был представлен саркастический робот-переменник под названием TARS. Еще можно вспомнить классического супер-робота из отдельных частей из мультсериала "Вольтрон" 1980-х годов.

Робот Mori3 был разработан группой робототехников Кристофом Бельке и Джейми Пэйком из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне. В исследовании говорится, что Mori3 "демонстрирует, как физическая сетка многоугольников создает новую структуру для более универсальной интеллектуальной машины".

"Mori3 является примером физической многоугольной сетки в роботизированной системе. Эта работа подчеркивает, как архитектура физической многоугольной сетки обеспечивает путь к достижению высокой степени морфологической гибкости в изменяющих форму системах. Кроме того, мы демонстрируем эффективность и удобство воспроизведения разнообразных 3D-форм в физической, сформулированной форме посредством взаимосвязанного и распределенного интеллекта, проверяя наш подход в разных работах", – говорится в исследовании.

"Физическое многоугольное объединение открывает новые пути для будущих роботизированных систем и способно трансформировать что угодно — от космических миссий, где использование нескольких одноцелевых систем невозможно, до интерактивных и вспомогательных персональных устройств", — добавили исследователи.

Хотя Mori3 предназначен не только для космических применений, его модульная природа и способность менять форму могут предложить некоторые ключевые преимущества для миссий за пределами Земли.

К примеру, Пейк с коллегами считают, что Mori3 когда-нибудь сможет поддерживать инфраструктуру космической связи или выполнять ремонт внешних частей космического корабля.

Учитывая непомерную стоимость запуска грузов и людей в космос, планировщики миссий всегда ищут способы оптимизировать пространство и вес при путешествиях вне Земли. Этот вызов усилится с попытками вернуть астронавтов на поверхность Луны в этом десятилетии в рамках программы "Артемида" под руководством NASA или в конце концов отправить людей в более отдаленные пункты назначения, такие как Марс.

Модульные роботы, такие как Mori3, являются одним из решений этой проблемы, поскольку они пространственно экономичны, функционально адаптированы и масштабированы для различных задач. Mori3 является лишь частью целой категории модульных концепций с применением для космических полетов, таких как магнитные блоки под названием ElectroVoxels, шагающие работы под названием WORM и колесные марсоходы SMORES.

Хотя эти проекты еще находятся в стадии создания прототипов, NASA, ESA и многие другие космические организации признают их потенциал для оптимизации сложных миссий.

Напомним, исследователи из Аризонского государственного университета усовершенствовали первого робота, который производит тепло, дрожит, ходит и дышит, как человек.

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