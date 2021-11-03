Для входа в аккаунт Google потребуется код из SMS: когда заработает дополнительная защита

Для входа в аккаунт Google потребуется код из SMS: когда заработает дополнительная защита

До конца года запланировано включить защиту в 150 млн. учетных записей.

Компания Google до конца 2021 года намерена автоматически активировать на всех аккаунтах двухфакторную идентификацию для дополнительной защиты пользователей.

Как сообщает lifehacker, старт этой процедуры запланирован на 9 ноября.

До конца года Google планирует включить защиту в 150 млн обычных аккаунтов и 2 млн создателей контента на YouTube.

Для того, чтобы войти в свой аккаунт с нового устройства, пользователю нужно будет ввести одноразовый код, отправленный ему в SMS или по электронной почте. Таким образом, будет снижен риск кражи данных и несанкционированного доступа к аккаунту.

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Google уже начала рассылать электронные письма и сообщения с предложением защитить свой аккаунт самостоятельно. Об автоматическом переводе на двухфакторную защиту пользователи будут получать сообщения за 7 дней до включения.

Напомним, ранее социальная сеть Facebook объяснила слив личных данных более 533 миллионов своих пользователей изъятием информации с платформы к 2019 году, опровергнув хакерскую атаку.

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