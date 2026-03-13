Дни на Земле становятся длиннее: ученые зафиксировали рекордное замедление планеты

Земля / © pixabay.com

Реклама

Результаты нового исследования международной группы ученых свидетельствуют, что продолжительность земных суток постепенно увеличивается, и сейчас этот процесс происходит быстрее, чем когда-либо по меньшей мере за последние 3,6 миллиона лет.

Об этом сообщило издание Iflscience.

В теории один оборот Земли вокруг собственной оси длится 24 часа. На самом же деле продолжительность суток может немного меняться. На это влияют гравитационное взаимодействие с Луной, а также процессы, происходящие в недрах планеты, на ее поверхности и в атмосфере. Например, в июле и августе 2025 года из-за близости Луны сутки на Земле удлинились более чем на одну миллисекунду.

Реклама

В то же время исследователи обратили внимание на значительно более широкую тенденцию. Таяние ледников, вызванное потеплением климата, меняет распределение массы на планете. Когда многовековые льды тают и вода растекается по океанам, она перемещается ближе к экватору. Из-за этого вращение Земли постепенно замедляется, а сутки становятся длиннее.

Ученые сравнивают этот процесс с движением фигуриста: когда он разводит руки в стороны, скорость вращения уменьшается. Подобным образом масса воды, перемещающейся от полюсов к океанам, влияет на скорость вращения планеты.

Исследователи из Венского университета и ETH Zurich проанализировали изменения продолжительности суток от позднего плиоцена до сегодняшнего дня. По их подсчетам, сейчас день удлиняется примерно на 1,33 миллисекунды за столетие. Основной причиной этого является повышение уровня моря, вызванное таянием ледниковых щитов.

Ученые отмечают, что такая скорость изменений не имеет аналогов как минимум за последние 3,6 миллиона лет. По их оценкам, дальнейшее потепление и таяние ледников в XXI веке могут еще больше усилить этот эффект.

Реклама

Хотя увеличение продолжительности суток измеряется лишь миллисекундами и остается незаметным для человека, оно может влиять на системы, требующие чрезвычайно точного времени. Речь идет, в частности, о спутниковой навигации, космических миссиях и финансовых сетях, где даже минимальные изменения во вращении Земли могут создавать технические трудности.

Напомним, ученые фиксируют ускорение глобального потепления: после 2013-2014 годов температура на планете начала расти быстрее, чем в предыдущие десятилетия. Исследователи предполагают, что серия рекордно жарких лет может быть не случайностью.