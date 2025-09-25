ДНК анализ вызвал сенсацию: раскрыта шокирующая тайна родителей Тутанхамона

Тутанхамон / © pixabay.com

Жизнь и происхождение фараона Тутанхамона, несмотря на его всемирную известность, еще долгое время оставались одной из величайших тайн Древнего Египта. Этот юный властитель взошел на трон в возрасте девяти лет и правил лишь до 18, когда умер при невыясненных обстоятельствах.

Об этом сообщило издание Express.

Мировую славу ему принесло открытие почти нетронутой гробницы в Долине царей археологом Говардом Картером в 1922 году. Усыпальница сохранила тысячи артефактов, включая золотую посмертную маску, которые дали представление о величии и роскоши эпохи 18-й династии. В то же время вопросы о его происхождении и причинах ранней смерти оставались без ответа.

Применение современных технологий позволило ученым приблизиться к разгадке. Исследование ДНК мумии установило ближайших родственников фараона. Его отцом был Эхнатон, а матерью — родная сестра фараона. Такая практика была привычной среди правящих родов Египта: браки между ближайшими родственниками рассматривались как способ подчеркнуть божественное происхождение династии и сохранить наследственную власть. Сам Тутанхамон, продолжая эту традицию, взял в жены свою сводную сестру Анхесенамон.

В то же время подобные союзы имели тяжелые последствия. Компьютерная томография и повторные исследования мумии юного правителя подтвердили наличие у него серьезных врожденных патологий. Среди них — косолапость, расщепление неба и некроз тканей в области левой стопы. Из-за этого он, вероятно, имел трудности с передвижением и пользовался палкой — несколько таких предметов археологи обнаружили в его гробнице.

Кроме того, исследования показали, что Тутанхамон неоднократно болел малярией. Сочетание тяжелых инфекций и наследственных заболеваний оказалось непосильным для его организма. Именно эта совокупность факторов, по выводам ученых, вероятнее всего привела к преждевременной смерти фараона в возрасте 18 лет.

