ДНК человека могла адаптироваться к пожарам и огню: новое исследование

Огонь / © Pexels

Ученые из Imperial College London считают, что длительное использование огня человеком могло повлиять на наш генетический код. Регулярные ожоги и опасности, связанные с пламенем, якобы сформировали у Homo sapiens уникальные адаптации, которые отличают нас от других приматов и млекопитающих.

Об этом пишет Popular Science.

Сообщается, что человечество исторически взаимодействует с огнем и умело его контролирует — это один из ключевых технологических прорывов, который позволил Homo sapiens распространиться по всей планете. Однако постоянное пребывание рядом с огнем принесло серьезные риски ожогов.

По словам Кадди, именно ожоги являются уникальной для человека травмой. Другие животные избегают огня, а человек наоборот активно его ищет: для обогрева, приготовления пищи или технологических нужд. Это означает, что большинство людей за жизнь неоднократно получает ожоги, и этот процесс длится более миллиона лет.

Исследователи сравнили геномы людей и других приматов. Оказалось, что у Homo sapiens есть гены, которые отвечают за:

быстрое заживление ран,

активацию иммунной системы,

контроль воспаления и заживления тканей.

Эти адаптации помогали выживать при многочисленных незначительных ожогах еще до появления антибиотиков. В то же время они создали определенные «побочные эффекты»: при более сильных ожогах организм человека более склонен к интенсивному воспалению, образованию рубцов и осложнений, которые могут угрожать жизни.

«Наша работа показывает, что естественный отбор мог способствовать формированию признаков, повышающих выживание после повторяющихся мелких ожогов», — пояснил Кадди.

Исследование также дает представление о взаимодействии культуры и эволюции. Управление огнем — культурный процесс, который одновременно формировал биологические черты человека. Это открывает новые перспективы для медицины: понимание эволюционных адаптаций к ожогам может помочь разработать новые методы лечения и предотвращения осложнений.

«Эта теория показывает, что культура может стать фактором естественного отбора, и она является частью истории того, что делает нас людьми», — добавил Леруа.

