ДНК человека могла адаптироваться к пожарам и огню: новое исследование
Ученые объяснили, почему люди выживают после ожогов лучше других приматов.
Ученые из Imperial College London считают, что длительное использование огня человеком могло повлиять на наш генетический код. Регулярные ожоги и опасности, связанные с пламенем, якобы сформировали у Homo sapiens уникальные адаптации, которые отличают нас от других приматов и млекопитающих.
Сообщается, что человечество исторически взаимодействует с огнем и умело его контролирует — это один из ключевых технологических прорывов, который позволил Homo sapiens распространиться по всей планете. Однако постоянное пребывание рядом с огнем принесло серьезные риски ожогов.
По словам Кадди, именно ожоги являются уникальной для человека травмой. Другие животные избегают огня, а человек наоборот активно его ищет: для обогрева, приготовления пищи или технологических нужд. Это означает, что большинство людей за жизнь неоднократно получает ожоги, и этот процесс длится более миллиона лет.
Исследователи сравнили геномы людей и других приматов. Оказалось, что у Homo sapiens есть гены, которые отвечают за:
быстрое заживление ран,
активацию иммунной системы,
контроль воспаления и заживления тканей.
Эти адаптации помогали выживать при многочисленных незначительных ожогах еще до появления антибиотиков. В то же время они создали определенные «побочные эффекты»: при более сильных ожогах организм человека более склонен к интенсивному воспалению, образованию рубцов и осложнений, которые могут угрожать жизни.
«Наша работа показывает, что естественный отбор мог способствовать формированию признаков, повышающих выживание после повторяющихся мелких ожогов», — пояснил Кадди.
Исследование также дает представление о взаимодействии культуры и эволюции. Управление огнем — культурный процесс, который одновременно формировал биологические черты человека. Это открывает новые перспективы для медицины: понимание эволюционных адаптаций к ожогам может помочь разработать новые методы лечения и предотвращения осложнений.
«Эта теория показывает, что культура может стать фактором естественного отбора, и она является частью истории того, что делает нас людьми», — добавил Леруа.
