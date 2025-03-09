ДНК-исследования показали, что половина мира имеет генетическое происхождение из Украины

Согласно новому ДНК-исследованию, половина человечества происходит от Ямной культуры.
Исследования указывают, что половина населения планеты имеет генетическое происхождение от древней культуры, которая существовала на территории Украины.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Недавно проведенное ДНК-исследование позволило установить, что половина человечества может происходить от представителей Ямной культуры, существовавшей на территории Украины около 5 тысяч лет назад. Это открытие стало возможным благодаря исследованиям генетической информации, собранной в селе Михайловка Херсонской области, где ученые нашли генетические следы этой культуры.
Именно с территории, где жили носители Ямной культуры, началось расселение, охватившее всю Евразию. Языки, которые развивались из их корня, стали основой более 400 современных языков, включая многие индоевропейские. Усилия лингвистов и археологов позволили частично восстановить язык Ямной культуры, являвшейся праматерью этой большой языковой группы.
Напомним, ранее мы писали о том, что женщина от скуки провела тест ДНК и раскрыла 60-летнюю тайну.
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