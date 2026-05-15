ДНК Колумба поставила под сомнение его происхождение: что выяснили ученые

Новое генетическое исследование поставило под сомнение многовековую версию о происхождении Христофора Колумба. Ученые заявили, что мореплаватель, которого традиционно считали уроженцем Генуи в Италии, вероятно, имел корни в северной Испании и был связан с влиятельным галисийским родом Сотомайор.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Препринт-исследование опубликовали специалисты лаборатории Citogen и Мадридского университета Комплутенсе. В основе работы — анализ ДНК останков людей, которые были прямыми потомками Колумба.

Ученые исследовали генетический материал 12 человек, похороненных в семейном склепе графов Гельвес в Испании. Именно это место исследователи назвали ключевым для работы, поскольку там похоронено наибольшее количество прямых потомков мореплавателя, среди которых — по меньшей мере семь членов его рода, включая внучку.

Во время анализа ученые обнаружили генетическую связь между двумя людьми, между которыми исторически не было зафиксировано родственных связей. Одним из них был Хорхе Альберто де Португал — третий граф Гельвес и документально подтвержденный потомок Колумба. Другой — Мария де Кастро Хирон де Португал, галисийская дворянка, связанная с одной из самых влиятельных аристократических семей Испании.

Исследователи заявили, что эта генетическая связь привела их к версии о Педро Альвареса де Сотомайора — галисийского феодала XV века, известного как Педро Мадруга. Он был одним из самых могущественных дворян Галисии своего времени и контролировал большие территории вокруг замка Сотомайор в провинции Понтеведра.

Для исследования команда использовала более 10 тысяч генетических маркеров и компьютерную модель, которая охватывала 16 поколений семейной истории. Ученые пришли к выводу, что именно Педро Мадруга был самым вероятным общим предком в родовой линии Колумба.

Исследователи также применили так называемый тест «виртуального нокаута». Педро Мадругу цифровым способом убрали из реконструированного генеалогического дерева. После этого генетическая связь между потомками полностью исчезла. Авторы работы считают это доказательством в пользу своей теории.

Кроме генетических данных, исследователи обратили внимание и на исторические совпадения. В частности, Педро Мадруга исчезает из исторических записей примерно в 1486 году — именно тогда Христофор Колумб начинает появляться при дворе католических монархов Испании. Также в трудах мореплавателя специалисты замечали галисийско-португальские языковые особенности, а отдельные элементы его герба напоминали символику рода Сотомайор.

Кроме этого, исследователи заявили, что генетический анализ показал: потомки, похороненные в крипте графов Гельвес, генетически были близки к жителям северной Испании, а также с родом Сотомайор в Галисии и аристократическим домом Зунига из Наварры.

В то же время авторы исследования признают, что их выводы пока нельзя считать окончательными. Работа базируется не на собственной ДНК Колумба, а на генетических данных его потомков. Поэтому результаты еще нуждаются в независимой проверке.

Несмотря на новое исследование, большинство историков продолжают придерживаться традиционной версии о генуэзском происхождении мореплавателя. Одним из главных аргументов остается завещание Колумба 1498 года, в котором Генуя названа его местом рождения.

Сторонники испанской теории, в свою очередь, предполагают, что мореплаватель мог скрывать свое истинное происхождение. Однако исследователи отмечают: их работа пока не ставит окончательную точку в многолетнем споре, хотя и предоставляет самые убедительные на сегодня генетические аргументы в пользу галисийского происхождения Колумба.

Напомним, в 2024 году команда исследователей после 20 лет работы сообщила, что смогла с «абсолютной уверенностью» подтвердить: человеческие останки, найденные в Севильском соборе в Испании, принадлежат именно Христофору Колумбу, который умер в 1506 году.

