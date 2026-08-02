ДНК мамонтов раскрыла удивительную привычку первобытных людей, которая шокирует ученых

Мамонты. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

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Исследование международной группы ученых выявило неожиданную закономерность: люди ледникового периода, вероятно, предпочитали охотиться на самок мамонтов. В то же время исследователи до сих пор не могут окончательно объяснить причины такого выбора.

Об этом сообщает издание Earth.com.

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В рамках исследования специалисты проанализировали ДНК 521 шерстистого мамонта, определив пол животных по генетическому материалу, извлеченному из зубов, бивней и костей. При этом для 448 образцов такой анализ был проведен впервые.

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Результаты показали четкое различие между единичными находками и крупными скоплениями костей, которые археологи связывают со стоянки людей. Если среди отдельно найденных останков преобладали самцы, то в местах массовых скоплений костей большинство составляли именно самки.

По словам исследователей, такая закономерность прослеживается на различных археологических памятниках Европы и Азии возрастом примерно от 20 до 30 тысяч лет.

Причину выбора самок пока объяснить не могут

Авторы работы предполагают, что охотники могли сознательно выбирать самок или же чаще натыкались именно на их стада.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что самки, подобно современным слонам, передвигались стабильными семейными группами по сезонным маршрутам, благодаря чему людям было легче предсказать их местонахождение.

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Другая версия связана с размерами животных: самки были меньше взрослых самцов. Однако, как отмечают исследователи, эта гипотеза не объясняет всех фактов, ведь стада с самками и детенышами могли быть даже более опасными для охотников из-за коллективной защиты.

Именно поэтому учёные признают, что однозначного ответа на вопрос, почему люди ледникового периода отдавали предпочтение самкам мамонтов, пока нет.

Следы охоты подтверждают участие людей

На многих раскопках археологи обнаружили прямые свидетельства охоты. В костях мамонтов находили обломки каменных наконечников копий, многочисленные следы рассечения и разрезания, а также признаки обработки туш.

Исследователи отмечают, что это свидетельствует об активной охоте или разделке добычи людьми, хотя и не позволяет окончательно объяснить, почему именно самки преобладают среди найденных останков.

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Авторы исследования отмечают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные генетические и археологические исследования.

В частности, они планируют определить возраст мамонтов, проанализировать маршруты их миграций и расширить выборку ДНК, чтобы выяснить, было ли преобладание самок результатом сознательной охотничьей стратегии древних людей или следствием особенностей поведения самих животных.

Напомним, ранее ученые установили, что более 80% рациона людей ледникового периода составляли именно мамонты и другие гигантские животные.

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