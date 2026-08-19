ДНК опровергла давнее представление археологов о роли женщин: что выяснили учёные

ДНК изменила представления археологов о роли женщин в древности / © facebook.com/oleg.apostolov

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Новые исследования древней ДНК заставляют археологов пересматривать представления о положении женщин в доисторических обществах. Генетические данные свидетельствуют о том, что в разные периоды и в разных регионах женщины могли иметь высокий социальный статус, а в некоторых общинах происхождение, наследственность и связь с землёй прослеживались именно по женской линии.

Об этом пишет профессор европейской праистории Ливерпульского университета Рэйчел Поуп для издания Live Science.

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По её словам, интеграция древней геномики в археологические исследования в течение последнего десятилетия позволила проверить ряд выводов, сделанных учёными десятки или даже сотни лет назад. Выяснилось, что часть интерпретаций могла зависеть от представлений самих исследователей о том, какие роли в древних обществах должны были выполнять мужчины и женщины.

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Одним из наглядных примеров стало захоронение возрастом около 4000 лет, обнаруженное недалеко от Стоунхенджа, которое археологи раскопали ещё в 1801 году. По характеру захоронения и предметам, найденным вместе с останками, исследователи определили, что похороненный человек был мужчиной.

Такая интерпретация сохранялась более двух веков. Лишь современный анализ ДНК установил, что останки принадлежали женщине, связанной с ювелирным ремеслом. Этот случай стал не единственным примером того, как генетические исследования меняют прежние выводы археологов.

В 2017 году анализ ДНК известного захоронения в Бирке (Швеция) показал, что останки викинга-воина принадлежали женщине. В захоронении были обнаружены оружие и другие предметы, из-за которых его долгое время связывали с мужчиной.

Вывод о поле покойного вызвал дискуссию. Часть исследователей подвергала сомнению результаты или их интерпретацию, после чего авторы работы дополнительно обосновывали свои выводы.

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Как сформировалось представление о мужском доминировании

Поуп отмечает, что предположение о преимущественно мужском руководстве обществами прошлого особенно укоренилось в археологии в конце XIX века.

Исследователи 1860-х годов ещё учитывали античные свидетельства об участии женщин в политике и войнах и предполагали, что до распространения патриархальных моделей в Греции и Риме могли существовать общины, где женщины играли гораздо более значимую роль. Однако уже к 1880-м годам британские учёные в основном отказались от такого подхода.

В дальнейшем статус женщин в древних обществах нередко рассматривался через призму статуса мужчин. Поуп приводит, в частности, точку зрения британского археолога Питера Хинтона, который в 1986 году утверждал, что ценные предметы в женских захоронениях не обязательно свидетельствовали о высоком статусе самой умершей. Он предполагал, что драгоценности могли демонстрировать богатство её мужа.

В то же время археологические находки постепенно усложняли эту картину. Еще с 1970-х годов немецкие исследователи обращали внимание на захоронения женщин очень высокого статуса в Европе раннего железного века. Среди них были находки в районе городища Хойнебург в Германии и на территории тогдашней восточной Галлии после 600 года до нашей эры.

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Исследования кладбищ позднего железного века в Парижском бассейне и Восточном Йоркшире, проведенные уже в 2000-х годах, в свою очередь, указывали на относительное гендерное равенство в отношении к умершим мужчинам и женщинам. Анализ скелетов также дал основания предполагать, что некоторые женщины участвовали в сражениях против римлян.

Что генетики выяснили о Чатал-Хююке

Генетика открыла новые возможности для изучения социального устройства древних общин.

В 2025 году команда из почти 50 ученых исследовала неолитический Чатал-Хююк — поселение, существовавшее примерно в 7000–6000 годах до нашей эры и относящееся к ранним земледельческим общинам.

Генетические данные указали на важность женских линий родства. Особенности захоронений свидетельствовали о приоритете женских потомков, что дало исследователям основания говорить о наследовании по женской линии.

Эти результаты привлекли новое внимание к идеям археолога Марии Гимбутас. В 1960–1970-х годах она, исследуя неолитические общества, предполагала существование доисторических общественных моделей, в которых центральную роль играли женщины. Впоследствии её взгляды подверглись значительной критике.

В то же время женские фигурки, найденные в Чатал-Хююке и других неолитических поселениях, долгое время ассоциировались прежде всего с беременностью и репродуктивной ролью. Другие исследователи обращали внимание на то, что часть таких изображений могла представлять женщин в качестве старейшин.

«Лишь недавно, с учетом генетических данных, академическая репутация Гимбутаса была восстановлена. Доказательства женского происхождения в Чатал-Хююке открывают возможность того, что неолитическая сельскохозяйственная революция, которая требовала успешного привлечения общественного труда к производству, могла быть связана с правами женщин на землю», — говорится в статье.

Единой модели доисторического общества не существовало

В то же время новые исследования не означают, что все древние общины были матрилинейными или что ими обязательно руководили женщины.

Например, анализ длинного кургана Хазлтон-Норт в Глостершире, результаты которого были обнародованы в 2022 году, выявил признаки неолитической полигинии. Генетическое исследование потомков позволило выявить четырех женщин, похороненных вместе с мужчиной, с которым у них были общие потомки.

Совсем иная картина того же года сложилась в ходе исследования памятников бронзового века на Оркнейских островах. Там происхождение прослеживалось по мужской линии, а женщины покидали общины, в которых родились.

Учёные обнаружили целые поколения родственников по женской линии

Особенно важные генетические данные были получены в последние годы в ходе изучения населения Европы железного века.

В 2024 году учёные Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Германии сообщили о генетических доказательствах матрилинейной династической преемственности в раннем железном веке. Исследование показало существование системы, при которой происхождение и земля могли передаваться по женской линии.

В 2025 году генетическое исследование населения Дорсета позднего железного века также выявило матрилокальность и матрилинейное происхождение. Это означает, что мужчины могли присоединяться к общинам, связанным между собой через женские родственные линии.

Еще более обширные свидетельства были получены в Йоркшире: исследователи проследили 13 поколений матрилинейного происхождения, датируемых III веком до нашей эры. Признаки подобной организации также обнаружили ещё на пяти памятниках позднего железного века в Британии. В то же время на других объектах таких закономерностей нет.

Напомним, что в древнеегипетской гробнице TT 209 археологи обнаружили мумии, которые со временем стали укладывать одну на другую. Среди человеческих останков нашли и мумифицированную собаку.

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