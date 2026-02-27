ДНК показала, как именно современные люди скрещивались с неандертальцами

Неандертальцы / © Daily Mail

Новый генетический анализ проливает свет на то, как именно происходили контакты между неандертальцами и ранними современными людьми. Исследование свидетельствует: чаще всего пары формировались между женщинами Homo sapiens и мужчинами-неандертальцами.

Об этом сообщило издание The Independent.

Авторы исследования проанализировали древние геномы и обратили внимание на особое распределение неандертальской ДНК у современных людей. Известно, что большинство населения за пределами Африки к югу от Сахары имеет небольшой процент неандертальских генов, «которые могут помочь нам бороться с некоторыми болезнями и сделать нас более восприимчивыми к другим».

Впрочем, ученых давно удивляло другое: на Х-хромосоме современного человека обнаружено значительно меньше неандертальской ДНК, чем на других хромосомах. Сначала это объясняли естественным отбором — мол, определенные гены могли быть вредными и постепенно исчезли.

Команда генетика Александера Платта из Университета Пенсильвании подошла к вопросу иначе. Исследователи сравнили геном неандертальца и фрагменты человеческой ДНК, которые смешались примерно 250 тысяч лет назад. Они обнаружили «зеркальную» картину: у неандертальцев на Х-хромосоме прослеживается больший вклад человеческой ДНК — именно там, где у современных людей не хватает неандертальского наследства.

Наиболее вероятное объяснение связано с механизмом наследования половых хромосом. Женщины имеют две Х-хромосомы, мужчины — одну Х и одну Y. В среднем две трети Х-хромосом в популяции передаются от матерей. Если чаще происходили союзы между женщинами Homo sapiens и мужчинами-неандертальцами, именно такой генетический след и должен был остаться.

Эксперт по популяционной генетике Синьцзюнь Чжан из Мичиганского университета отметил, что окончательно воспроизвести характер этих контактов невозможно. По его словам, мы не можем «путешествовать во времени», чтобы выяснить, были ли эти встречи добровольными, мирными или конфликтными.

Независимый исследователь эволюционной геномики Джошуа Аки из Принстонского университета назвал работу важным шагом в понимании древнего взаимодействия видов. В то же время авторы не исключают альтернативных объяснений — например, что потомство от союзов женщин-неандертальцев и мужчин Homo sapiens могло иметь более низкую жизнеспособность.

