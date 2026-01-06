ДНК железного века раскрыла неожиданное прошлое детского герпеса

Исследование вируса / © pixabay.com

Ученые впервые получили прямые доказательства того, что распространенный детский вирус — герпес человека 6-го типа — инфицировал людей еще в железный век и в отдельных случаях даже интегрировался в человеческий геном.

Об этом сообщило издание Discover.

Команда ученых проанализировала почти четыре тысячи человеческих останков из археологических памятников Европы. В этом массиве данных удалось восстановить одиннадцать древних геномов вируса HHV-6A/B. Самые старые образцы происходят от девушки, которая жила на территории современной Италии между 1100 и 600 годами до н.э. Другие образцы нашли в средневековых захоронениях Англии, Бельгии, Эстонии и Италии.

HHV-6B сегодня инфицирует большинство детей до двух лет и является причиной розеолы — заболевания, часто сопровождающегося фебрильными судорогами. После первичного заражения вирус обычно «засыпает» в организме, но в отдельных случаях его ДНК может встраиваться в человеческие хромосомы и передаваться по наследству. Такое состояние сейчас фиксируют примерно у одного процента людей.

Именно эти наследственные формы вируса и удалось обнаружить в древней ДНК. Несколько жителей средневековой Англии оказались носителями интегрированного HHV-6B, что делает их древнейшими известными людьми с таким типом генетической «метки». В бельгийской локации Синт-Трейден специалисты обнаружили обе разновидности вируса — HHV-6A и HHV-6B — в пределах одного сообщества.

Сравнение древних геномов с современными позволило проследить эволюцию вируса более 2500 лет. Исследователи также установили, что два родственных штамма — HHV-6A и HHV-6B — развивались по-разному: первый, вероятно, рано потерял способность интегрироваться в человеческую ДНК, тогда как второй сохранил это свойство по сей день.

Ученые отмечают: теперь впервые есть подтверждение того, что вирус, который и сегодня инфицирует большинство детей, стал частью человеческого генома еще во времена железного века — и сохранил это «наследственное присутствие» в отдельных родовых линиях до наших дней.

