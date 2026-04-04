Дно Кораллового моря скрывало сотни неизвестных существ: что показала экспедиция возле Австралии

Новый вид скатов / © CSIRO

В Коралловом море исследователи зафиксировали более 110 ранее неизвестных глубоководных существ, и окончательное количество новых видов может превысить 200. Открытие сделали во время экспедиции на научно-исследовательском судне Investigator.

Об этом сообщило издание The Independent.

Речь идет о Морском парке Кораллового моря — акватории в южной части Тихого океана вблизи северо-восточного побережья Австралии. Эта территория охватывает почти миллион квадратных километров и считается преимущественно неисследованной. Экспедиция состоялась в конце прошлого года, а наблюдения проводили на глубинах от 2000 до 3000 метров.

Во время погружений ученые с помощью глубоководной буксируемой камеры зафиксировали многообразие морских организмов. Среди них — редкая песчаная тигровая акула (Odontaspis ferox), которую описывают как глубоководного родственника серой акулы-няньки (Carcharias taurus).

Новый вид глубоководной кошачьей акулы / © CSIRO

По словам директора Национального морского фонда CSIRO Тони Моата, эти результаты дополняют перечень открытий, сделанных во время предыдущих экспедиций Investigator, и имеют значение для сохранения морского биоразнообразия Австралии.

Во время экспедиции также собрали образцы для генетических исследований. Часть из них ранее не секвенировали. Ученые планируют сравнить ДНК новых организмов с генетическими материалами уже известных видов, чтобы определить их связи.

Идентификацию многих существ провели во время серии специализированных семинаров, организованных в Австралии. Участие в них приняли специалисты из разных научных учреждений. Среди уже подтвержденных открытий — новые виды скатов и глубоководная кошачья акула.

По словам главного научного сотрудника CSIRO Уилла Уайта, во время этих семинаров, которые называют одними из крупнейших таксономических мероприятий по морской фауне в истории страны, также обнаружили новые для науки виды хрупких звезд, актиний, губок и крабов.

Собранные во время экспедиции материалы передали в национальные научные коллекции, в частности в Австралийскую национальную коллекцию рыб CSIRO и государственные музеи. Как отмечают исследователи, эти образцы будут использовать для дальнейших исследований морского биоразнообразия.

