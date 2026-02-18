До 202 лет жизни: что обнаружили в ДНК современных людей

Люди / © pexels.com

Современные люди потенциально способны доживать до 200 лет, тогда как максимальная продолжительность жизни неандертальцев и денисовцев была значительно ниже. К такому выводу пришли авторы нового эпигенетического исследования, которое сравнивает биологический возраст древних и современных гомининов.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Ученые проанализировали данные метилирования ДНК более 15 тысяч людей, чтобы определить теоретический предел продолжительности жизни Homo sapiens. Для неандертальцев и денисовцев применили те же методы.

Ученые попытались выяснить, появилась ли генетическая способность к долголетию еще до различия линий Homo sapiens, неандертальцев и денисовцев, или уже после этого эволюционного разделения. Другими словами, при одинаковых условиях могли бы неандертальцы или денисовцы доживать до такого же возраста, как современные люди.

Для анализа авторы еще неопубликованной работы использовали так называемые эпигенетические часы — инструменты, измеряющие биологический возраст клеток по изменениям метилирования ДНК. Исследователи применили 16 различных моделей к 15 283 образцам метилирования, полученных от людей разного этнического происхождения в возрасте от рождения до 114 лет. Среди них 219 образцов принадлежали лицам старше 90 лет.

Разделив данные по типам тканей, ученые оценили их предельную «жизнеспособность». В частности, ткани дыхательных путей, по расчетам, имеют наименьшую потенциальную продолжительность существования — от 128,3 до 155,1 года. Обобщив все результаты, авторы пришли к выводу, что абсолютный верхний предел жизни современного человека может колебаться от 128 до 202 лет. В то же время они предостерегают: достижение таких показателей возможно лишь при идеальных условиях, тогда как современная среда может быть недостаточной для реализации этого потенциала.

Те же методы применили к геномам неандертальцев и денисовцев. Расчетная максимальная продолжительность жизни для неандертальцев составляет от 38,2 до 64,5 года, для денисовцев — от 40 до 69,8 года. Однако в плейстоцене достижение даже таких пределов было маловероятным из-за сложных условий выживания.

Среди факторов риска называют высокую материнскую смертность у женщин-неандертальцев из-за осложнений беременности, частые тяжелые травмы у мужчин во время охоты, а также инфекции, которые оставались серьезной угрозой без современной медицины.

Несмотря на предварительный характер выводов и возможную погрешность эпигенетических моделей, результаты указывают: способность к чрезвычайно долгой жизни, вероятно, сформировалась в эволюции уже после отделения Homo sapiens от неандертальцев и денисовцев.

