До конца 2022 года 4G будет на всех дорогах международного значения – Минцифры

До конца 2022 года 4G будет на всех дорогах международного значения – Минцифры

Министр рассказал, что мобильные операторы должны покрыть сельскую местность и автодороги к середине 2024 года.

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что до конца 2022 года скоростным мобильным интернетом 4G будут покрыты все автодороги международного значения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Он рассказал, что во время рабочей поездки проинспектировал качество Интернета 4G на международной трассе Киев – Харьков и остался доволен. "Еще год назад я, уезжая в Полтаву, не мог не то, что проводить онлайн-звонки, но даже отправлять сообщения в мессенджерах. А сегодня я провел часовой прямой эфир в своем телеграмм-канале, чтобы наглядно проверить качество — подключал себя по видео и людей, которые задавали вопросы", — написал министр.

Также он подчеркнул, что в ведомстве систематически работают над улучшением покрытия населенных пунктов и дорог по скоростному Интернету 4G. "Два оператора досрочно в 2021 году покрыли четыре международных трассы качественной связью 4G. Это Киев — Львов, Киев — Одесса, Киев — Харьков и Киев — Днепр. А до конца 2022 года они должны покрыть им все международные пути", — написал Федоров.

Отметим, что летом 2020 года стартовал проект LTE-900, согласно которому мобильные операторы должны покрыть сельскую местность и автодороги к середине 2024 года.

"Благодаря реализации более 2,7 млн украинцев получили 4G впервые – это около 8,2 тыс. населенных пунктов. Улучшенный 4G или нового оператора получили 9,3 млн украинцев", — поделился результатами глава Минцифры.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших украинских мобильных операторов уже снабдил скоростной мобильной связью четвертого поколения более 90% населения Украины.

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