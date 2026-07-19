До появления львов и гиен: ученые нашли череп загадочного хищника из древней Африки

В Египте нашли череп Bastetodon / иллюстрация Ahmad Morsi

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Палеонтологи уже собирались завершать сезон раскопок 2020 года в египетской впадине Файюм и готовились ехать домой, когда заметили торчащие из пустынной почвы зубы. Тщательное удаление породы вокруг позволило найти исключительно полный трехмерный череп великого хищника, жившего около 30 миллионов лет назад.

Об этом пишет Space Daily.

Палеонтологи нашли череп верховного хищника, которому может быть 30 миллионов лет

Новооткрытый вид получил название Bastetodon syrtos. В статье, опубликованной в Journal of Vertebrate Paleontology, исследовательница Шорук Аль-Ашгар и ее коллеги описали животное как новый род гиенодонтов. Это группа мясоедных млекопитающих, занимавшая ниши главных хищников задолго до появления современных кошачьих, псовых или гиеновых.

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Находка оказалась значительно информативнее изолированных фрагментов. Череп сохранил короткую широкую морду, верхние зубы и костные структуры, к которым крепились мощные жевательные мышцы. Благодаря тому, что осадок не раздавил окаменелость, авторы исследования смогли детально проанализировать всю конструкцию головы.

Согласно оценкам, вес Bastetodon составлял около 27 килограммов, что сравнимо с размерами небольшого леопарда или полосатой гиены. Несмотря на визуальное сходство короткой морды с кошачьими и название группы, отсылающей к гиеновым, животное не принадлежит к современному ряду «Хищных» и не оставило живых потомков. Гиенодонты представлены полностью вымершей ветвью млекопитающих.

Строение зубов указывает на то, что животное было гиперкарнивором — существом, чей рацион состоял почти исключительно из мяса. Его щечные зубы имели режущие края, приспособленные для разрыва мягких тканей, а не для разгрызания больших костей. Из-за отсутствия остального скелета ученые не могут точно воспроизвести способ передвижения или охоты хищника.

Рисунок: Ahmad Morsi

Для National Geographic открытие прокомментировал палеонтолог Ларс Верделин из Шведского музея природных наук. Он назвал аргументы в пользу выделения отдельного рода убедительными. По оценкам специалистов, хищник мог охотиться на мелких млекопитающих или объедать туши крупных животных.

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30 миллионов лет назад территория современной засушливой впадины Файюм была покрыта теплыми лесами и водно-болотными угодьями. Там жили ранние приматы, давние представители хоботных и полуводные млекопитающие, родственные бегемотам. Bastetodon занимал позицию одного из ведущих хищников этой среды, хотя прямых следов его укусов на костях тогдашних жертв пока не обнаружено.

Ранее подобные окаменелости относили к роду Pterodon. Но анатомические особенности египетского образца позволили выделить его в индивидуальный род. Название Bastetodon образовали от имени древнеегипетской богини Бастет, изображаемой с головой кошки, и греческого суффикса, что означает «зуб». Это подчеркивает кошачий вид головы без утверждений о генетическом родстве.

Исчезновение гиенодонтов как группы ранее объясняли вытеснением со стороны более прогрессивных хищных млекопитающих. Сейчас палеонтологи склоняются к более сложному сценарию: вымирание происходило неравномерно и сопровождалось глобальным похолоданием, изменением растительности и обновлением потенциальной добычи.

Авторы исследования отмечают, что статус «верховного хищника» для этого вида является экологической интерпретацией на основе его анатомии, а не зафиксированным поведением. Однако отличная сохранность черепа существенно детализирует представление о фауне древней Африки.

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В Китае нашли череп возрастом миллион лет

Напомним, в Китае археологи нашли человеческий череп «Юньсянь 2» в возрасте около миллиона лет, который может пересмотреть представление о происхождении Homo sapiens. Исследование ученых из Фуданьского университета и Британского природоведческого музея, опубликованное в Science, свидетельствует, что формирование человека с большим мозгом началось на полмиллиона лет раньше.

С помощью 3D-сканирования и моделирования сильно поврежденные останки переклассифицировали: они принадлежали не Homo erectus, как считалось изначально, а Homo longi — виду, который развивался параллельно неандертальцам и ранним Homo sapiens.

Это открытие предполагает, что эволюционный процесс мог начаться и в Азии, а не только в Африке, где нашли самые древние свидетельства Homo sapiens в возрасте 300 тысяч лет. По данным ученых, около 800 тысяч лет назад на Земле одновременно жили три основных человеческих ветви — Homo longi, неандертальцы и Homo sapiens, которые долгое время взаимодействовали и скрещивались между собой.

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