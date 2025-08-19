До появления зловещего "черного месяца" остались считанные дни: ученые призывают не верить пророчествам

Черный месяц взойдет на небе в субботу, 23 августа

Реклама

Редкое астрономическое явление, которое произойдет уже через несколько дней, вновь вызвало дискуссии о библейских пророчествах и конце света. Это явление, известное как «черный месяц» , возникает, когда в одном календарном месяце появляется второй новый месяц.

Об этом пишет Daily Mail.

В отличие от полнолуния, новолуние проходит между Землей и Солнцем. Это означает, что сторона, обращенная к нашей планете, остается в тени и невидима невооруженным глазом.

Реклама

Приверженцы пророчеств указывают на библейские отрывки, например Марка 13:24, где сказано: «Солнце померкнет, и луна не даст своего света».

Астрономы, однако, спешат подчеркнуть, что причин для тревоги нет.

«Черный месяц – это лишь второй новый месяц, который встречается в одном календарном месяце», – объяснил Уолтер Фримен, доцент кафедры физики в Сиракузском университете.

По его словам, с научной точки зрения это ничем не отличается от любого другого новолуния.

Реклама

Термин «черная луна» не является официальным научным названием, а лишь разговорным прозвищем для этой редкой календарной прихоти. Представитель NASA пояснил, что во время фазы нового месяца солнечный свет освещает обратную сторону Луны, тогда как обратная к Земле сторона остается темной, что делает лунную поверхность невидимой для наблюдателей.

Это явление происходит примерно раз в 33 месяца. Следующий «черный месяц» ожидается в августе 2027 года.

Хотя в самом небе нет ничего зрелищного во время «черной луны», отсутствие лунного света дает отличную возможность для наблюдения за звездами. Благодаря темным ночам звезды и планеты становятся гораздо ярче и легче для наблюдения. Например, созвездия Ориона, Тельца и Льва станут заметнее.

«Отсутствие лунного света создает идеальные условия для наблюдения за звездами. Это отличная возможность для астрономов-любителей или просто любителей посмотреть на ночное небо, чтобы увидеть звезды и планеты, которые обычно «замыляются» лунным сиянием», — сказал Фримен.

Реклама

Напомним, на Земле ожидают мощную магнитную бурю . На Солнце увеличивается корональная дыра, из-за чего учёные сделали важное предупреждение о последствиях.