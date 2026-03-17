Добро пожаловать в ад: ученые открыли жуткую экзопланету в нашей галактике

Ученые обнаружили в нашей галактике адскую экзопланету

За пределами нашей Солнечной системы астрономы открыли невероятный мир, перевернув представление науки о том, какими вообще могут быть планеты . Новая экзопланета оказалась настоящим космическим адом: безграничный океан бурлящей лавы, невыносимая жара, достигающая 1500°C, и густая, удушающая вонь тухлых яиц.

Об этом пишет Daily Mail.

Эта ужасная и в то же время увлекательная экзопланета получила название L 98-59 d. Ее открытие доказывает, что разнообразие миров в нашей галактике гораздо больше и причудливее, чем мы могли себе даже представить.

Раскаленный шар с аномальными свойствами

Сенсационное открытие совершила команда ученых из Оксфордского университета, используя мощности космического телескопа Джеймса Вебба (JWST) в сочетании с наземными обсерваториями. Исследователи выяснили, что эта экзопланета имеет крайне низкую плотность, учитывая ее размер, примерно в 1,6 раза превышающий размер Земли.

К этому моменту астрономы относили бы подобную планету к одной из двух привычных категорий: либо к каменистым «газовым карликам» с водородной атмосферой, либо к богатым водой мирам, состоящим из глубоких океанов и льда. Однако новые данные разбили эти шаблоны полностью.

Оказалось, что L 98-59 d относится к совершенно новому, ранее неизвестному классу планет. Ее главная особенность – это глобальный океан магмы, который простирается на тысячи километров под поверхностью. Этот гигантский расплавленный резервуар позволяет космическому телу накапливать колоссальные объемы серы глубоко в своих недрах и поддерживать высокий уровень этого специфического химического вещества в атмосфере. Именно из-за безумных выбросов сероводородного газа планета буквально пахнет тухлыми яйцами.

Путешествие в прошлое и поиск новых миров

Благодаря компьютерному моделированию ученые смогли «отмотать время назад» и воссоздать эволюцию этого адского мира. Экзопланета, возраст которой составляет около пяти миллиардов лет, вращается вокруг небольшой красной звезды на расстоянии примерно 35 световых лет от Земли. Результаты революционного исследования уже опубликованы в престижном издании Nature Astronomy.

«Наши компьютерные модели имитируют разные планетарные процессы, что эффективно позволяет нам вернуть время вспять и понять, как эволюционировала эта необычная каменистая экзопланета L 98-59 d. Сероводородный газ, ответственный за запах тухлых яиц, кажется, играет там главную роль. Дальнейшие исследования могут показать, что такие довольно вонючие планеты удивительно распространены», — отмечает один из авторов исследования доктор Ричард Чаттерджи.

Ведущий автор исследования доктор Гаррисон Николлс добавляет, что существующие категории для описания малых планет оказались слишком простыми. И хотя этот расплавленный мир вряд ли способен поддерживать жизнь, он ярко отражает фантастическое разнообразие Вселенной, заставляя ученых задуматься: какие еще типы планет ждут своего открытия?

Исследователи отмечают, что изучение таких магматических океанов может пролить свет и на историю нашей собственной планеты, ведь все каменистые миры, включая Землю, начинают свою жизнь именно в таком раскаленном состоянии.

«Что действительно увлекает, так это то, что мы можем использовать компьютерные модели, чтобы раскрыть скрытые недра планеты, которую мы никогда не посетим. Хотя астрономы могут издалека измерить размер, массу и состав атмосферы планеты, это исследование показывает, что можно реконструировать далекое прошлое этих инопланетных миров — и открыть типы планет, не имеющих аналогов в нашей Солнечной системе», — подытожил соавтор работы профессор Реймонд Пьергумберт.

Напомним, пыль и газ вокруг некоторых звезд, образующих космические «хвосты» , могут помочь быстрее находить новые миры. Новый метод уже позволил открыть несколько неизвестных планет и подсказывает, где могут скрываться еще сотни.