Дочь астронавта NASA, который "застрял" в космосе на девять месяцев, рассказала о его состоянии

Астронавты NASA Барри "Бутч" Уилмор и Сунита "Суни" Уильямс наконец-то дома – на радость своим близким.

Они отправились на Международную космическую станцию (МКС) с восьмидневной миссией, которая была запланирована, но продлена на девять месяцев из-за технических проблем с их космическим кораблем.

Однако во вторник, 18 марта, Уилмор и Уильямс вернулись на ракете SpaceX, приземлившейся у побережья Таллахасси, штат Флорида, где их вскоре подобрали.

После приземления астронавты прошли ряд медицинских обследований, поскольку их длительное пребывание в космосе могло повлечь за собой некоторые проблемы со здоровьем. По словам официальных лиц, Уилмор и Уильямс, как ожидается, пройдут 45-дневную реабилитацию, чтобы приспособиться к возвращению на Землю и восстановить свои силы.

На фоне всего этого многие интересуются, как они чувствуют себя по возвращении – вопрос, на который с радостью ответила дочь Уилмора. Дарин Уилмор коротко рассказала о состоянии папы в TikTok: "Он хорошо справляется, это тяжело, но он боец".

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Раньше она шутила о том, что ее папа застрял в космосе, а по его возвращении загрузила видео о том, как они собираются отпраздновать, когда он поправится. Она сказала: "Мы не устраиваем для него вечеринку. Мы, возможно, поедем к моему дяде. Возможно, мы просто встретимся с несколькими близкими друзьями, но ни одной большой вечеринки или чего-то подобного. Я готовлю его любимый десерт – ореховый пирог".

Она также сказала, что составила список "всех его любимых вещей и вещей, которые они должны сделать вместе" перед тем, как вернуться в школу, чтобы "наверстать упущенное время".

Дарин также рассказала о том, что еще будет делать ее отец, чтобы акклиматизироваться, добавив: "Следующие несколько дней будет сдавать анализы, будет проходить множество медицинских процедур, поскольку они все еще являются технической частью эксперимента по полету человека в космос, и просто будет привыкать к гравитации и повседневной жизни здесь, на Земле".

Напомним, NASA поделилось уникальным исследованием, как за 340 дней в космосе изменился организм одного из близнецов. NASA изучило, как длительный космический полет влияет на тело человека.

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