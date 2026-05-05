Доисторическая капсула времени: исследователи нашли пещеру, запечатанную 20 тысяч лет назад

Наскальные рисунки в пещере Шове / Фото: CNRS (Французский национальный центр научных исследований) / Министерство культуры Франции

В Южной Франции расположена пещера Шове, которая скрывает одни из самых древних известных человеческих рисунков. Ее случайно обнаружили еще в 1994 году, но невероятное состояние хранения находок до сих пор поражает ученых и раскрывает новые детали жизни наших предков.

Об этой уникальной исторической достопримечательности и ее тайне пишет The Daily Galaxy.

Природная капсула времени

Около 20 000 лет назад масштабный каменный обвал заблокировал вход в эту подземную галерею, полностью отрезав ее от внешнего мира. Это событие оказалось спасительным: природный барьер сохранил внутренний микроклимат стабильным и защитил искусство от разрушения. Отчет ЮНЕСКО подтверждает, что полость осталась в своем первоначальном состоянии, избежав какого-либо вмешательства более поздних поколений людей.

На площади около 8500 квадратных метров, расположенной над рекой Ардеш, сохранился исключительный срез жизни и творчества представителей ориньякской культуры.

Животные, оживающие на камне

Возраст найденных изображений оценивается в промежутке от 30 до 32 тысяч лет, хотя некоторые анализы французских исследователей (CNRS) указывают на то, что им может быть более 36 тысяч лет. Стены пещеры покрывают более тысячи рисунков. Неизвестные доисторические художники рисовали преимущественно опасных животных: мамонтов, пещерных львов, носорогов, бизонов и туров, изображая их с чрезвычайной точностью.

Фрагмент наскальных рисунков в пещере Шове / © ЮНЕСКО

Художники использовали достаточно сложные техники, такие как растушевка, гравировка и наслоение линий. Искусно обыгрывая естественный рельеф каменной поверхности, они создавали композиции с ощущением объема и движения. Кроме рисунков, в пещере остались отпечатки человеческих ног и около 4000 доисторических зверей.

Запрещенная для туристов зона

Из-за хрупкости этого бесценного археологического объекта пещера Шове навсегда закрыта для широкой общественности. Доступ внутрь имеет только небольшая группа ученых, работающих под строгим мониторингом.

Чтобы люди со всего мира могли собственными глазами увидеть находку, не рискуя повредить оригинал, была создана Espace de Restitution de la Grotte Chauvet (ERGC) — точная полномасштабная копия пещеры с воспроизведенными рисунками и специальной зоной для посетителей.

