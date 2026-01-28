Доисторические люди были умнее, чем считалось: как ученые это обнаружили

Реконструкция изготовления инструментов в Сигоу (Халк Юань) / © The Independent

Новое исследование находок на участке Сигоу в центральном Китае доказывает, что предки человека в этом регионе использовали сложные орудия труда еще 160 000-72 000 лет назад. Выявленные инструменты, среди которых древнейшее в Восточной Азии орудие с рукояткой, свидетельствуют о высоком уровне интеллекта и изобретательности гоминанов того времени.

Об этом сообщили в Independent.

Это открытие ставит под сомнение десятилетиями господствующее мнение о том, что ранние люди в Азии были технологически более консервативными по сравнению со своими современниками в Африке и Европе.

Технологический прорыв и сложное поведение

Наиболее впечатляющим элементом находок стали комбинированные инструменты, где каменные части совмещались с деревянными ручками или древками. По словам авторов исследования, создание таких орудий требовало сложной планировки, мастерства и глубокого понимания механики.

Это указывает на то, что жители Сигоу обладали высокой поведенческой гибкостью и способностью к адаптации. Анализ свидетельствует об использовании методов подготовки керна и создании специализированных мелких отломков для разных видов деятельности. Это ранее считалось присущим преимущественно западным популяциям.

Биологический контекст и эволюция

Ученые объясняют такую технологическую сложность наличием в регионе гомининов с большим мозгом, таких как Homo longi и Homo juluensis, а возможно и ранних представителей Homo sapiens. Биологические данные свидетельствуют, что эти виды обладали когнитивными способностями, не уступавшими аналогам из Западной Европы или Африки.

В течение 90 000 лет популяции в бассейне водохранилища Даньцзянкоу постоянно усовершенствовали свои технические стратегии, что помогало им выживать в условиях меняющейся окружающей среды.

Директор Австралийского исследовательского центра эволюции человека Майкл Петраглия подчеркнул, что детальный анализ памятника Сигоу обнаруживает гораздо более богатый технологический ландшафт Восточной Азии, чем предполагалось ранее. Новые данные доказывают, что ранние технологии в Китае включали в себя инновационные методы ретуширования и создания крупных режущих инструментов.

