Доисторический каннибализм: чем на самом деле питались тиранозавры

Тиранозавров обычно представляют как доминантных охотников на вершине пищевой цепи, но новое исследование открывает их более «опортунистическую» сторону. Когда был случай, эти массивные хищники прибегали к каннибализму и питались остатками мертвых родственников, а не полагались исключительно на свежую добычу.

Об этом пишет SciTechDaily.

Следы от укусов и 3D-моделирования

Исследование провела студентка магистратуры Орхусского университета Жозефина Нильсена, результаты которого опубликовали в научном журнале Evolving Earth. Используя методы 3D-сканирования, она обнаружила 16 следов от укусов на окаменевшей плюсневой кости стопы, принадлежавшей большому тираннозавру более 75 миллионов лет назад.

Подробный анализ подтвердил, что эти следы не были случайны. Это точные отпечатки зубов меньшего тиранозавра, питавшегося своим гораздо более крупным родственником.

«Кость не имеет никаких признаков заживления после того, как меньший динозавр вгрызся в нее. Поскольку следы расположены на стопе, где очень мало мяса, это свидетельствует о том, что динозавр убирал и доедал последние остатки старого трупа», — объясняет Жозефина Нильсен.

Как древние хищники «убирали» экосистему

Окаменелость длиной 10 сантиметров принадлежала гиганту, который при жизни достигал 10-12 метров в длину и весил несколько тонн. Ее обнаружили в формации Джудит-Ривер в штате Монтана, хранящей остатки преуспевающей экосистемы динозавров.

Выводы ученых дают представление о том, как древние хищники использовали все доступные ресурсы. Даже жесткие кости становились едой на поздних стадиях разложения, когда большая часть плоти уже исчезла. Благодаря современным технологиям и системе классификации следов, исследователи больше не строят догадки, а могут точно документировать поведение динозавров-падателей.

Напомним, новейшее исследование показало, что для достижения взрослого возраста и массы более 8 тонн тиранозаврам потребовалось около 40 лет. Ученые выяснили, что рост этих гигантских хищников был гораздо медленнее , чем предполагали предыдущие исследования.