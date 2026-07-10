Доисторический "крем" от солнца: что спасло первобытных людей от вымирания

Охра до сих пор используется как естественный солнцезащитный крем в некоторых частях Африки, в частности народом овахимба на севере Намибии.

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Около 40 тысяч лет назад доисторические люди спасались от разрушительного солнечного ультрафиолета с помощью темной пигментации кожи, плотной одежды и натурального крема из глиняной охры. Эта комплексная защита помогла нашим предкам выжить во время длительной глобальной магнитной аномалии, тогда как более уязвимые неандертальцы могли вымереть из-за интенсивной радиации.

Об этом пишет IFLScience.

Эволюция пигментации и защита кожи

Долгое время большинство людей на планете обладали исключительно темной кожей, которая была естественной защитой от ультрафиолета. Даже в Европе более светлая пигментация стала распространена только с началом железного века, примерно с 1200 года до нашей эры. Темная кожа содержит много меланина, но одновременно блокирует выработку жизненно необходимого витамина D, недостаток которого возникал у людей во время миграции в северные широты.

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Ученые предполагают, что высокий уровень меланина у древних людей эволюционировал не только как прямая защита от рака кожи. Обычно онкологические заболевания развиваются в зрелом возрасте, когда люди уже успели передать свои гены потомкам. Темная пигментация спасала доисторических людей от смертельного обезвоживания во время солнечных ожогов и защищала запасы фолатов, которые критически важны для развития плода.

Самый древний солнцезащитный крем

Но в те доисторические времена даже люди с темнейшей кожей нуждались в дополнительной защите, которой для них стала природная охра. Этот глиняный пигмент содержит оксид железа, способный эффективно рассеивать опасное ультрафиолетовое излучение. Последние эксперименты доказали, что чем мельче зерно имеет охру, тем выше уровень солнцезащитного фактора она обеспечивает человеческому телу.

Первые Homo sapiens прекрасно понимали эти свойства глины и сознательно выбирали ее для защиты от солнца. Так, жители пещеры Кафзех в Израиле игнорировали местную охру и привозили специальную мелкозернистую разновидность с расстояния более 60 километров. Даже сегодня некоторые африканские племена продолжают использовать охру в качестве солнцезащитного крема, смешивая ее с маслом или животным жиром.

Радиационная аномалия и гибель неандертальцев

Около 40 тысяч лет назад использование охры первобытными людьми резко и массово выросло. Это совпало с так называемым событием Лашампа – 300-летним периодом, когда магнитное поле Земли временно утратило способность фильтровать ультрафиолет. Именно в это время приходится глобальное вымирание неандертальцев, которые могли стать жертвами интенсивной солнечной радиации.

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Исследователи считают, что предки современных людей пережили эту экологическую катастрофу во многом благодаря своим технологическим навыкам. Они уже умели использовать костяные шила и иглы для создания плотной одежды, в то время как неандертальцы носили свободные накидки из кож животных. Сочетание надежного гардероба и природного крема из охры помогло Homo sapiens выжить под опасным солнцем.

Напомним, численность населения Земли достигла примерно 8,3 млрд человек — это самый высокий показатель за всю историю человечества, давно пересекший предел экологической устойчивости. Ученые наконец-то выяснили, сколько людей способна выдержать Земля .

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